約僱森林護管員甄試　需負重跑走及會騎打檔車





▲負重跑走 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處訂於12月5日及6日舉辦約僱森林護管員甄試，本次招考名額6名（含原住民族保障名額1名），將從事森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作，歡迎對山林工作及森林資源保育有熱誠者踴躍報名。



為節省人力及資源，提高行政效益，嘉義林區管理處與屏東林區管理處共同辦理本次甄試，12月5日及6日術科考試、筆試與口試，皆於嘉義市舉行，請考生於109年12月1日起留意嘉義林區管理處入口網站公告之考場位置及交通資訊。



約僱森林護管員甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於12月5日（星期六）舉行，測驗科目為實地騎乘150C.C.循環檔機車及負重跑走，成績合格者始得參加第二階段12月6日（星期日）舉行之筆試與口試，翌日公告錄取名單，有關甄試方式、科目及內容詳見該處甄試簡章。

▲騎乘循環檔機車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

報名日期自109年10月16日至109年11月16日止，提前或逾期均不受理。一律採通訊報名方式，不受理現場與電子郵件報名。應考人應於109年11月16日前(郵戳為憑)，以限時掛號郵寄至【60049嘉義市林森西路1號】「行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處約僱森林護管員甄試試務組」。簡章暨報名表，請至嘉義林區管理處網頁http://chiayi.forest.gov.tw下載。如有疑義，可洽該處人事室(05)2787006分機232 賴小姐。