3/1起阿里山推「不限次無汙染遊園」一日乘車券...還送紀念品

▲電動遊園車與山櫻花。（圖／林務局嘉義林管處提供）



記者許展溢／台北報導

阿里山花季從3月10日至4月10日，林務局嘉義林管處指出，櫻花從過年後陸續盛開，想要好好享受，想到要爬山走路又有點卻步區內電動遊園車3月1日至4月30日推出「一日乘車券」活動，當日一次買票、無限次搭乘，購票再送在地紀念商品，樣讓訪客好好來一趟春日花的旅行。

嘉義林管處表示，電動遊園車是全台國家森林遊樂區內唯一經安全審驗通過、合法、低碳排放的電動中巴，提供遊客多元遊園選擇。是受限於行程、體力或時間以致未能全程步行遊園的遊客的福音。

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▲電動遊園車穿梭吉野櫻下。（圖／林務局嘉義林管處提供）



遊園車路線臨近區內多處重要景點，如文學氣質滿盈的沼平區域、達人推薦必遊的水山秘境、朝聖神（巨）木群起點的香林區域等，且行車零事故率，營運績效備受肯定。電動遊園車是嘉義林管處與民間廠商多年合作戮力不懈的成果，配合區內人車分道系統，圓滿了民眾殷切期盼的「無汙染遊園」夢想。

值得一提的是，阿里山電動遊園車員工，雇用嘉義縣阿里山鄉在地居民比例為47％，每年提供上百萬的企業回饋計畫，扶助弱勢、幫助就業、贊助偏鄉國小學童獎學金或校外教學活動。

▲阿里山電動遊園車員工，雇用嘉義縣阿里山鄉在地居民比例為47％。（圖／林務局嘉義林管處提供）



嘉義林管處表是，這次一日乘車券活動，與嘉義縣阿里山林業生產合作社合作，凡購買一日乘車券的遊客，即隨機贈送「文創紀念商品」1份，產品來源為合法且經國家認證。一日券的發行日期為109年3月10日至4月30日，全票400元，半票200元，購買一日券憑當日發票於當日遊園車營業時間內，可無限次於遊園車候車總站、沼平站、旅客服務中心站、香林站及祝山站區間內搭乘遊園車，且支援多元支付方式或刷卡。

另外，新冠肺炎疫情在各國持續延燒，嘉義林管處提到，遊園車售票處備有消毒液，服務人員全程配戴口罩，發車前司機員及售票人員量體溫、血壓及酒測並詳實紀錄；售票處配有額、耳溫槍備用，遊園車參照公路總局提供大眾運輸業者等級進行防疫措施，外加每日收車後全車消毒，防疫確實。

▲嘉義林管處表示，購買一日乘車券，就送「文創紀念商品」1份。（圖／林務局嘉義林管處提供）



嘉義林管處處長張岱最後提醒上山賞花的遊客，請留意花季假日台18線公路總局將實施交通管制，可選擇非假日或非尖峰時段入園，更能以優雅的心情欣賞花華之美；另山區氣候多變化，建議備妥保暖衣物及雨具。花季期間除了週間音樂會，更有多樣活動舉辦，園區即時花況及花季活動請密切留意阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲團，或下載「阿里山賞櫻趣APP」。