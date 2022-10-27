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嘉義林管處推蕨類植物展　徵稿求「園區最神的巨木」

▲▼ 嘉義林管處蕨類植物展神木攝影作品徵選 。（圖／嘉義林管處提供）

▲阿里山國家森林遊樂區自10月15日起在旅客服務中心舉辦「影像系列展-園區最蕨的植物介紹」 。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處10月15日起在阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心二樓舉辦「阿里山國家森林遊樂區影像系列展─園區最蕨的植物介紹」展期至112年2月15日，展場中以平面影像方式介紹園區最蕨的植物特性及蕨類所在的園區位置，讓有興趣的民眾可以來一趟蕨類的知性之旅。

嘉義林管處表示，阿里山國家森林遊樂區位於海拔高度2,000至2,700公尺，位處雲霧帶，氣候經年潮濕，是一個非常適合蕨類生展的自然環境。園區蕨類植物種類繁多，經實地勘查、採集及鑑定，共記錄科屬27種，本次平面影像介紹12種，有柄囊蕨、臺灣瘤足蕨、裏白、小葉鐵角蕨、假毛蕨、斜方複葉耳蕨、東方狗脊蕨、書帶蕨、華鳳丫蕨、疏葉卷柏、頂囊擬鱗毛蕨、毛柄凸軸蕨等，對蕨類有興趣的民眾可以前往旅客服務中心二樓得到蕨類的相關知識和園區位置資訊，進一步前往園區欣賞野生的蕨類，展期至明(112)年2月15日。

▲▼ 嘉義林管處蕨類植物展神木攝影作品徵選 。（圖／嘉義林管處提供）

▲每種蕨類植物都有自己獨特的樣貌 。（圖／嘉義林管處提供）

另外，此次的蕨類影像展是阿里山國家森林遊樂區影像系列展的Series01，林管處期待下回Series02的影像展不只是知性，更能兼具感性。

▲▼ 嘉義林管處蕨類植物展神木攝影作品徵選 。（圖／嘉義林管處提供）

▲展覽以平面影像方式介紹園區蕨類植物特性及蕨類在園區內位置，讓民眾可以來一場阿里山蕨類知性之旅。（圖／嘉義林管處提供）

為增加趣味，林管處自即日起舉辦「園區最神的巨木」徵圖文活動，民眾可至遊樂區探訪巨木，到巨木群棧道、水山線步道、祝山觀日步道和對高岳步道走走，將所見認為最神的巨木拍攝下來，並且用幾句話，說說看為什麼覺得最「神」，「神」在哪裡？圖文如獲採用，將另行聯絡投稿人並酌致稿費，活動徵件至111年12月31日截止，詳情請上或至阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心二樓索取投稿資訊。

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