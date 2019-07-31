紀念「世界巡護員日」　嘉義林管處森林巡護員體驗活動

▲▼ 民眾體驗林管員如何使用防火裝備救火。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



紀念7月31日「世界巡護員日」(World Ranger Day)，林務局嘉義林區管理處於嘉義縣阿里山鄉頂湖、焙仔桶林道舉辦一日森林巡護員體驗活動，讓參與民眾直接藉由巡視一同體驗巡護員在保護森林資源工作上的點滴。

參加巡護體驗活動的山友，在嘉義處巡視人員、森林調查監測志工及環教老師的帶領下，讓山友體悟到巡護工作和平常遊山玩水方式登山時的心境完全不同，因為巡護員不僅要和山老鼠鬥智，還要與大自然博鬥，作為巡護者各項山區技能，如GPS、測量及各式科技器材的應用都要熟悉。

▲▼ 民眾以測高桿量測樹高。（圖／記者翁伊森翻攝）



體驗活動由焙仔桶林道進入，經由山徑至山老鼠曾經盜伐的牛樟樹頭處，由巡護員介紹山老鼠盜伐後之樹頭，已破壞森林水土保持功能，及危害國土保安揭開序幕，接著說明如何透過觀察盜伐蛛絲馬跡，及利用「山老鼠雷達站｣通報app，以有效遏止盜伐、濫墾案件發生，並帶著大家一起進行巡護體驗，沿途分享巡護過程發生的緊張與趣事。

▲▼ 民眾體驗林管員每日工作過程。（圖／記者翁伊森翻攝）

森林經營管理必須有完備的林木資料，參加人員利用直徑割、測高桿等測量工具，經由實際動手調查，了解巡護人員如何進行林木調查，並透過背負20公斤背包及防火裝備之使用，體驗巡護員之辛苦，活動中可見證早年復育造林之成果，感受森林具有療癒及散發芬多精之效果最後說明上山進行自然觀察活動前的裝備準備，以及認識無痕山林七大準則的登山原則。

經由此次護管員的介紹、志工的經驗分享以及盜伐現場的解說，讓參加山友對巡山員的工作獲得全新的認識，也深深感覺這群在全國森林中默默付出的巡山員，在守護臺灣森林任務中扮演重要的角色，希望社會大眾給予他們最大的支持與鼓勵。嘉義林區管理處也呼籲，保護森林不能單靠巡山員，也請民眾共同參與保護森林工作，有興趣的話也可投入森林巡護行列。