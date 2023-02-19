曾與「豆哥」王孝瑋同台點燈？　林俊憲3點聲明：不認識

▲林俊憲今天澄清自己不認識「豆哥」王孝瑋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院前發言人陳宗彥遭指控11年前涉接受性招待，負責招待的酒店業者「豆哥」王孝瑋背景引發討論，據報載，王孝瑋今年1月16日在台南普濟殿燈會點燈儀式上與台南市長黃偉哲、民進黨台南市立委林俊憲同台。對此，林俊憲19日澄清，他不認識王孝瑋，該活動舞台上有10多人，並不代表任何意義。

林俊憲今天透過聲明駁斥，關於近日事件，有名嘴或網路評論擴大風暴，純以推論等臆測方式，遊走言論尺度邊緣，稱自己「可能」與2018年民進黨台南市全國黨代表王孝瑋認識，甚至稱其為自己的支持者，更已有電子、平面媒體報導自己與王孝瑋在市府活動同框，暗指可能認識。

林俊憲指出，「然以上所猜，皆非事實」。他提出3點聲明指，特此鄭重說明，以正視聽：第一，他不認識王孝瑋先生；第二，王孝瑋先生更非自己的支持者，或所謂相關系統所支持去競選的全國黨代表，其全國黨代表票也並未投給自己；第三，部分媒體報導之台南市府同框活動，舞台上站滿數10人以上，自己也同樣受邀，但並不代表其他任何意義。

林俊憲表示，還望外界周知，勿再穿鑿附會、以訛傳訛，製造不實言論。