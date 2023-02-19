陳宗彥案惹議　她揭民進黨「這事」致官場敗壞更醜陋

▲國民黨發言人暨台北市議員柳采葳。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

行政院前發言人陳宗彥遭指控11年前涉接受性招待火速辭官，引發外界熱議。對此，國民黨發言人暨台北市議員柳采葳18日就在臉書批評，陳宗彥召妓不可取，綠營利用司法行黨內鬥爭更醜陋，認為此事成為民進黨派系鬥爭的工具，官場敗壞。

柳采葳認為，這次事件顯然不單是閣員行為不檢點或行政團隊用人不當而已，而是11年前的老案當年何快速簽結且未被揭露，11年後又成為民進黨派系鬥爭的工具。她指出，2014年臺南檢方偵辦酒店業者涉行賄時任臺南市府民政局長陳宗彥，但調查卻快速簽結，南檢是否被施壓吃案，數十年前就成了民進黨貪汙收賄的遮羞布，民進黨政府和時任臺南市長賴清德都應該對此事說明清楚。

柳采葳批評，民進黨拿檢調當遮羞布已經吃人夠夠，案件多年之後，又因為黨內派系鬥爭再把案件作為打擊黨內對手的競爭工具，「試問民進黨是不是長期以來把司法視為無物？」，她大批，只要民進黨喜歡，無論是黨的遮羞布或黨內競爭的工具，隨心所欲，想怎樣就怎樣。

柳采葳表示，陳宗彥2018年中就進入蘇貞昌內閣擔任閣員，而握有11年前老案資料的爆料人，直到17日才把資料公諸於眾，不正是壓著資料等時機，伺機打擊綠營隱隱成形的新共主賴清德，並警告副總統、黨主席賴清德改革措施太過傷到黨內共生利益，「我們也要毀了你，要改革就魚死網破！」

「內行看門道，外行看熱鬧」，柳采葳指出，陳宗彥召妓是內閣風紀問題，但她認為，真正令人擔心的是民進黨隨興操控司法，嚴重破壞社會信任的最後一道防線，且國內民生問題一籮筐，主計總處17日才公告去年國人實質薪資年減0.15%，是十年以來最大減幅，她痛批，人民生活難過，民進黨內還有心情大搞內鬥，感嘆官場敗壞至此、官員無心執政，要人民怎麼安心過日子？