陳宗彥案劍指賴清德？　賴士葆諷：民進黨派系內鬥煙硝四起

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院發言人陳宗彥遭指控11年前接受性招待，涉性醜聞疑案當晚便火速辭官，引發外界熱議。對此，國民黨立委賴士葆18日在臉書發文表示，陳宗彥是副總統、民進黨主席賴清德人馬，劍指賴清德意圖明顯，「民進黨派系的內鬥煙硝四起。」

賴士葆表示，陳宗彥第一時間簡短否認，指稱是特定媒體的人格抹滅，卻不接受記者提問，然而幾個小時之後立即請辭。他指出，相關的重磅爆料涉及官箴和人格清白，若是遭到抹黑，應該坦然面對戰清白，陳宗彥的處理方式讓社會認為是心虛，可能擔心愈攪愈臭，所以立即快刀斬亂麻閃辭，希望盡早畫下停損點。

賴士葆分析，陳宗彥是賴清德人馬，事情發生在陳宗彥擔任台南市府新聞處長、民政局長期間，劍指賴清德的意圖明顯。他認為，針對賴清德處理黑金和學倫問題得罪派系所結下的恩怨，「民進黨派系的內鬥煙硝四起。」

他表示，台南市最近正逢多事之秋，選前的88響槍擊案、學甲爐渣案、光電弊案、經發局長收賄接受性招待被收押、選議長的賄選案，前民進黨副秘書長林飛帆說是集體鄉愿；但他指出，面對這些政商與黑金盤根錯節的亂象，賴清德其實並未大刀闊斧的開鍘，就已觸動派系內部反彈報復，民進黨的沉淪已經到千瘡百孔流膿發臭的地步了。