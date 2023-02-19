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捲陳宗彥召妓案！　王鴻薇起底「豆哥」驚人背景：也是民進黨員

▲▼賴清德、陳宗彥。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

▲賴清德、陳宗彥。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨立委陳琬惠日前指控陳宗彥在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待，因而在同日晚間宣布請辭獲准。對此，國民黨立委王鴻薇今（19）日再踢爆王孝瑋就是民進黨員，批民進黨從台北市黨部前評委趙映光兒子趙介佑，到如今王孝維根本是「北趙南豆」，「民進黨主席賴清德宣稱要掃黑？到底掃真的還假的？」

行政院發言人陳宗彥捲入酒店性招待事件震驚政壇，其實陳早在2010年賴剛選上台南市長時，就以「勝選團隊成員」接受椿腳招待上酒店，遭賴清德抓包，一一找來這群人則問，受招待的主要成員被踢出台南市政府，陳宗彥也疑因此事遭調整職務。

王鴻薇今日上午指出，經自己查證，俗稱「豆哥」的王孝維在2018年曾是民進黨黨代表，更一直是民進黨黨員。王鴻薇質問賴清德，不是要掃黑？酒店業者是民進黨黨員，涉提供官員性招待，且賴擔任台南市長期間，甚至還是黨代表。

王鴻薇進一步批，民進黨常指控人黑金，但從台北趙介佑到台南王孝瑋，可以說是「北趙南豆」，不是黑道、黑幫，就是提供性交易酒店業者，民進黨到底是怎樣的藏污納垢，而賴清德所謂掃黑，到底是掃真的還假的？

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