陳宗彥疑涉性招待爆吃案　賴清德子弟兵：支持檢方重啟調查

▲賴清德（左）與陳宗彥（右）。（資料照／翻攝陳宗彥臉書）

記者呂晏慈／台北報導

行政院發言人陳宗彥遭指控11年前接受性招待，他澄清報導是人格抹滅並請辭獲准，身兼民進黨主席的副總統賴清德18日回應，誠實就是最好的上策，必須要勇敢面對。同為賴清德子弟兵的立委郭國文19日表示，當時司法大權掌握在國民黨政府手上，綠營何來左右司法的能力？他支持檢方重啟調查，進一步釐清真相。

郭國文於2010年至2016年間擔任台南市議員，當時陳宗彥曾擔任台南市政府民政局長，並於2011年轉任新聞及國際關係處處長。郭國文今天提出4點觀察指出，針對陳宗彥的風波，他看到許多與事實有所出入的內容，但在部分人士刻意操作下，以下幾點為自己個人了解，提出說明以避免民眾認知被誤導。

郭國文表示，有報導指控，陳宗彥因為上酒店才被調至新聞處長，但根據自己的了解，時任新聞處長鄭國忠，因為不熟悉和媒體互動的模式，一度有意離職，因此時任市長賴清德才提出和陳宗彥互調的解方，最後也達到穩定小內閣的作用，調離原因並非陳宗彥出沒不當場所，請外界不要捕風捉影，隨意報導不實消息。

郭國文表示，面對吃案的指控，南檢已經表示，當初陳宗彥涉嫌貪污犯罪一案，經過一年多的調查，因缺乏證據才結案，並非草草簽結，更無特權介入；此外，針對外界質疑調查掛線已久，他必須強調當時的時空背景為馬政府時期，司法大權掌握在國民黨政府手上，綠營地方官員在司法體系中並不吃香，何來左右司法的能力？

郭國文強調，若外界質疑陳宗彥案件，他也支持檢方重啟調查，進一步釐清真相，來向社會大眾報告，但請檢方儘速偵辦，以杜絕謠言四起，撕裂社會。

另一方面，來自高雄的民進黨立委許智傑今天受訪亦指，賴清德說「誠實就是最好的上策」，陳宗彥也勇敢面對請辭職務，而且檢調也簽結，希望此事件趕快落幕，並盼在野黨不要做政治炒作。