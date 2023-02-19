力挺蔡培慧　賴清德：讓「鹿谷外孫」為南投爭一口氣

▲賴清德今天陪同蔡培慧參香祈福。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將在兩周後投票，民進黨主席賴清德19日連續第二天陪同候選人蔡培慧跑行程，拉抬選舉氣勢。他表示，祈求國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓人民過正常生活，也期望蔡培慧能夠順利高票當選，讓鹿谷出身的外孫為南投爭一口氣。

賴清德今天由蔡培慧、鹿谷鄉長邱如平、鄉代會主席林智鴻及前立委林耘生、前草屯鎮長洪國浩陪同，前往鹿谷受龍宮、瑞龍宮參香祈福。

賴清德表示，昨天一整天陪同蔡培慧共11個行程，蔡培慧到每個地方皆能細數曾經服務的建設內容，感受到蔡培慧一步一腳印走遍南投各地，協助處理在地的各項事務，心與南投縣民都一起，這樣的人才值得支持。

賴清德表示，蔡培慧為為南投爭取在地的大小事，有些能完成，有些無法執行，並非未爭取到預算，而在於縣府不願意配合，例如縣道131線的預算都爭取到了，縣府卻不願送案處理。他說，政府應摒除政黨的競爭，將人民的利益列為最優先，當初許多在地民代共同前往立法院爭取預算，結果縣府卻不願配合執行，寧願讓預算被收回，如果都不願意為地方做事，何以現在還要再出來選立委？

賴清德強調，蔡培慧是鹿谷出身的外孫，一路苦讀努力，讀到台灣大學的博士，又在大學擔任教職，921大地震後回來參與重建，至今未曾離開過，讓南投人才可以出頭，讓一般家庭長大的蔡培慧有機會，等於是給一般家庭小孩機會，爭取公平、正義的機會，讓我們3月4日一起出來投票。