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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍立委提名納「大局條款」？　國民黨怒斥：毫無所悉別捕風捉影

費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲徐巧芯搏上位叫陣費鴻泰喊出世代交替。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近期國民黨熱議「世代交替」，青壯議員頻頻炮打資深立委，立委們因此要求黨主席朱立倫出手消弭紛爭。今天有媒體報導，黨中央擬於立委提名辦法中納入「大局條款」，在都有實力勝選的前提下，將採「現任優先」並「排除基層民代」。對此，多位黨務高層則強烈駁斥這篇報導，強調3月4日才會討論提名辦法，「完全沒有報導所述的討論」；國民黨發言人林家興也駁斥該對報導內容「毫無所悉」，不要捕風捉影。

今日有媒體報導，黨中央構想在辦法中納入「大局條款」，只要初選競爭者都有實力勝選，將採「現任優先」並「排除基層民代」。報導所指出的理由，稱擔憂去年甫連任的民代若轉戰立委，恐掏空目前縣市議會人數優勢，因此為了讓議會席次極大化，也兼顧到立委席次的開拓，所以才納入「大局條款」。但青壯議員們仍集體炸鍋，認為這個報導若成真，「針對性太強！」

徐巧芯隨即在臉書發文，稱看到這新聞，如果屬實，「我是真的傷心了」。她表示，或許有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死。她也說，年輕一輩的明明在外面不斷戰鬥到遍體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著，「這等於在外打拼的人回到家直接被『家暴』，我真的不禁懷疑，這裡真的是我的家嗎？」

看到這篇報導出爐，多位黨務高層感到相當不滿，認為國民黨目前最重要的目標就是打贏3月4日南投立委補選，此時此刻沒有內耗爭執的本錢，首要之務就是要團結勝選，因此黨務高層們紛紛對此消息表達嚴正駁斥。一位文傳會體系的高層說「完全沒有這回事」！一位組發會體系的高層也說「目前並沒有上述的討論。」並強調「我們會等到3月4日之後才討論。」

消息人士分析，這幾天最熱議的是前行政院發言人陳宗彥涉入花酒風波，以及其所衍生的民進黨英系、賴系內鬥，國民黨本可好整以暇看民進黨左支右絀，沒想到今天忽然爆出這則消息，焦點恐怕180度大轉彎，親綠媒體也一定會來炒作國民黨的世代對立，不禁感嘆「豬羊變色、錯失良機」。

國民黨發言人林家興稍早回應，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於某媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影；將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4號補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。

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