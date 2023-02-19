傳國民黨初選大局條款　徐弘庭：噁心到極致的大人才有「奇怪想法」

▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對2024立委選舉，國民黨許多年輕一輩戰將喊出「世代交替」，但19日卻傳出，此次國民黨立委初選擬採現任優先；欲挑戰台北市第8選舉區、與同黨立委賴士葆競爭的台北市議員徐弘庭表示，若此方案為真，就超乎大家的邏輯想像，質疑是噁心到極致大人才會有的奇怪想法。

根據《中時電子報》報導，有知情人士透露，面對這次立委初選，若有具非立委身分的民選公職身分者想挑戰現任立委，要先看雙方民調是否可通過具勝選實力的「防磚」門檻，如果都通過，那黨中央會優先提名現任立委，引發討論。

針對此「大局條款」，徐弘庭19日下午受訪時表示，現在全黨最主要的就是南投立委補選，不知道該知情人士是誰，「要不是笨，就是壞。」在此時間點提出容易造成世代爭議、大家誤解的方案，對政黨來講不是好事，對南投補選更非有利方案。

徐弘庭提及，此方案若為真實，也超乎大家的邏輯想像，外界都知道國民黨最大問題是世代、戰力問題，若今天有年輕世代選將支持度能打敗同選區對手，「我自己看來是傳承機會。」但在此情況下卻選擇保障現任優先，某種程度會使為政黨付出的年輕一代選將痛心。

徐弘庭認為，這應該是個假消息，畢竟這種結構對他而言，「是噁心到極致的大人才會有此奇怪想法，還是結構超乎我們所有人想像？」這不是一個對政黨發展有利的結構。

被問到是否認為此條款針對他與台北市議員徐巧芯？徐弘庭回應，這是他第二次挑戰立委初選，上次大家覺得他跟黨內比較起來實力不夠，所以就繼續累積實力，但這次條件跟結構改成如此，代表他們實力、條件累積到此程度時，黨內仍選擇保障現任，「我們就會非常匪夷所思。」

徐弘庭說，目前確實只有台北市少數選區會遇到此狀況，一個特別條款針對選區有特別處理，是一個不太好的個案，希望黨中央以通案來處理比較公平。