露面談國民黨「大局條款」　徐巧芯哽咽：有傳訊息給朱立倫

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨青壯議員有意挑戰2024立委，掀起「世代交替」浪潮，但卻傳出黨中央擬設定「大局條款」，採現任優先並排除基層民代。對此，國民黨台北市議員徐巧芯稍早參加節目錄影時哽咽表示，真的很難相信國民黨會這麼誇張，她有傳訊息給黨主席朱立倫，說她只想要公平，而對於該條款黨中央後來稱沒這回事，「沒有就好，我也沒有要計較」。

徐巧芯在《週末大爆卦》說，她還是相信黨中央，消息一出的時候有傳訊息給朱立倫，告訴他只希望有個公平制度，真的很難相信國民黨會這麼誇張，但傷心是早上的事，黨中央後來否認了，那沒有就好，她可以謹守分寸，不能互打什麼的，她都願意尊重，而不是黨去幫助特定的人，這樣對在前線的人太不公平了。

徐巧芯錄影時一度哽咽表示，她覺得她真的盡力了，她希望讓大家看到最好的自己，如果大家願意支持她，她就會過初選，如果不願意，那她就繼續努力，她沒有輸不起，但她努力結果一轉頭發現黨內討論的是用什麼制度可以把人弄掉，這真的是滿傷心的。

根據《中時電子報》報導，有知情人士透露，面對這次立委初選，若有具非立委身分的民選公職身分者想挑戰現任立委，要先看雙方民調是否可通過具勝選實力的「防磚」門檻，如果都通過，那黨中央會優先提名現任立委，引發討論。

國民黨發言人林家興稍早回應，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於某媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影；將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4號補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。