費鴻泰、徐巧芯初選誰勝出？　他揭國民黨內最新民調

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024大選，國民黨台北市議員徐巧芯率先拋出「世代交替」，表態將參加立委初選，挑戰松山信義現任區域立委費鴻泰。如今，資深媒體人朱凱翔透露國民黨內最新民調，直言正常政黨的初選，徐巧芯將勝出，但若國民黨真如傳言制定「大局條款」，則徐巧芯將吃土。

朱凱翔透過經營的粉絲專頁《不演了新聞台》表示，根據最新一份國民黨內參民調，在黨內互比狀況下，徐巧芯、費鴻泰這兩人之中，民眾比較支持徐巧芯參選立委，支持度為37.5%，費鴻泰支持度27.1%，而若民進黨是派許淑華競選，與國民黨兩位可能人選的支持度對比結果為徐巧芯46.2%，許淑華34.8%，要是由費鴻泰參選，則費鴻泰41.4%，許淑華35.7%。

朱凱翔表示，如果國民黨是用正常政黨的初選方式，徐巧芯將會代表藍營參選2024，要是國民黨是依「大局條款」，則徐巧芯無法參選。

根據《中時電子報》報導，有知情人士透露，面對這次立委初選，若有具非立委身分的民選公職身分者想挑戰現任立委，要先看雙方民調是否可通過具勝選實力的「防磚」門檻，如果都通過，那黨中央會優先提名現任立委，引發討論。

國民黨發言人林家興稍早回應，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於某媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影；將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4號補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。