陳宗彥疑涉召妓判決書出土！　「微信群組」關鍵紀錄曝光

圖文／鏡週刊

前行政院發言人陳宗彥被爆11年前，在台南市政府任職期間接受性招待，陳宗彥周五晚間宣布請辭。隨著性醜聞被爆，當年的判決書也內容也曝光。

民眾黨立委陳琬惠17日爆料，陳宗彥和綽號「豆哥」的王孝瑋過從甚密，豆哥在台南經營酒店，因提供相關酒店女子和客人從事性交，而收取費用和康樂隊的酒店進行對分，104年被判妨害風化。

根據台南地院2015年判決書，被告連恆、王孝瑋及林奕伶等人，提供「天上人間酒店」「皇龍酒店」「慷樂隊酒店」男客人和女服務生從事性交易，包括「全套」「半套」及「脫衣陪酒」等性交易服務，收取費用與酒店進行對分。

其中證據部分包括酒店業者的wechat「專業交人組」「康樂行政」「康樂聯合」「台南行政專」「聊天室（3人）」「專案6人組（9人）」群組對話紀錄，其中更包含陳宗彥、格林的對話紀錄。

根據判決書，被告王孝瑋願受科刑範圍為：各處有期徒刑4月，共25罪， 應執行有期徒刑1年2月，緩刑2年，被告應向公庫支付新台幣660,000元。





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