　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！　「微信群組」關鍵紀錄曝光

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！　「微信群組」關鍵紀錄曝光

圖文／鏡週刊

前行政院發言人陳宗彥被爆11年前，在台南市政府任職期間接受性招待，陳宗彥周五晚間宣布請辭。隨著性醜聞被爆，當年的判決書也內容也曝光。

民眾黨立委陳琬惠17日爆料，陳宗彥和綽號「豆哥」的王孝瑋過從甚密，豆哥在台南經營酒店，因提供相關酒店女子和客人從事性交，而收取費用和康樂隊的酒店進行對分，104年被判妨害風化。

判決書內容指出，業者與陳宗彥的對話紀錄為證據之一。（翻攝判決書）

根據台南地院2015年判決書，被告連恆、王孝瑋及林奕伶等人，提供「天上人間酒店」「皇龍酒店」「慷樂隊酒店」男客人和女服務生從事性交易，包括「全套」「半套」及「脫衣陪酒」等性交易服務，收取費用與酒店進行對分。

其中證據部分包括酒店業者的wechat「專業交人組」「康樂行政」「康樂聯合」「台南行政專」「聊天室（3人）」「專案6人組（9人）」群組對話紀錄，其中更包含陳宗彥、格林的對話紀錄。

根據判決書，被告王孝瑋願受科刑範圍為：各處有期徒刑4月，共25罪， 應執行有期徒刑1年2月，緩刑2年，被告應向公庫支付新台幣660,000元。



更多鏡週刊報導
【快訊】被爆常態性召妓　陳宗彥請辭行政院發言人
陳宗彥遭爆「常態性召妓」　資深媒體人：背後目標是賴清德
陳宗彥維基百科遭改「2013年台南市酒店恩客」　名嘴：綠營反賴派系的反撲

ET快訊
抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！　「微信群組」關鍵紀錄曝光

2024總統大選「國民黨派誰」　徐巧芯預言：朱立倫將徵召他

抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書貼文照

護團隊顧形象不讓輿論燒　陳建仁快刀斬亂麻

陳宗彥請辭政院發言人　陳建仁指派政委羅秉成暫代

遭指接受性招待　陳宗彥請辭發言人：自行面對、不影響新內閣

與前英相對談！林昶佐赴日出席IPAC　籲國際建立與台正常關係

快訊／陳宗彥遭爆召妓　上任18天請辭成最短命政院發言人

快訊／陳宗彥宣布請辭「行政院發言人」　遭控接受性招待

陳宗彥遭爆召妓　國民黨3問轟：這就是民進黨新內閣的「溫暖」？

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

信徒鑽完轎底...媽祖急倒車　見滿月小寶寶上前加持賜福

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

國小男童遊動物園落水！　滑手機意外跌進蓮花池

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！　「微信群組」關鍵紀錄曝光

2024總統大選「國民黨派誰」　徐巧芯預言：朱立倫將徵召他

抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書貼文照

護團隊顧形象不讓輿論燒　陳建仁快刀斬亂麻

陳宗彥請辭政院發言人　陳建仁指派政委羅秉成暫代

遭指接受性招待　陳宗彥請辭發言人：自行面對、不影響新內閣

與前英相對談！林昶佐赴日出席IPAC　籲國際建立與台正常關係

快訊／陳宗彥遭爆召妓　上任18天請辭成最短命政院發言人

快訊／陳宗彥宣布請辭「行政院發言人」　遭控接受性招待

陳宗彥遭爆召妓　國民黨3問轟：這就是民進黨新內閣的「溫暖」？

「愛的大兵」連續27年情人節同地等待戀人　至今未娶未生

《爐石戰記》課金道具符文石漲價　阿根廷價格翻七倍＝半個月薪水

補班日多到厭世　迷信長假經濟反產生四大負面效應

最強貴婦團朝聖「全台最難訂餐廳」　出遊喊：美不勝收

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！　「微信群組」關鍵紀錄曝光

他嘆78～83年出生難買房！鄉民曝「真・最慘世代」：這叫無能為力

2024總統大選「國民黨派誰」　徐巧芯預言：朱立倫將徵召他

榜眼長人懷斯曼「無法融入勇士體系」　柯爾曝最大原因

hololive母公司COVER將於3月底上市　公司估值上看430億日圓

喝茫了！中和醉漢搶滷味店失敗改去燒臘店　被逮捕時「只得手菜刀」

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

政治熱門新聞

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

陳宗彥請辭發言人：自行面對處理、不影響新內閣團隊

今明2天搭捷運記得辦會員！125億乘客將出爐　送1年搭車免費

遭爆常態性召妓　陳宗彥痛斥：人格抹滅、報導未經查證

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！

快訊／陳宗彥遭爆召妓　上任18天請辭成最短命政院發言人

「小芸有空嗎？」　陳宗彥與酒店業者LINE對話曝光

徐巧芯預言　朱立倫將徵召他選總統

陳宗彥陷性招待疑雲！維基百科經歷多7字

陳宗彥請辭政院發言人　陳建仁指派政委羅秉成暫代

即／陳宗彥宣布請辭行政院發言人

徐巧芯致電追問性招待疑雲　陳宗彥否認：不應該這樣吧徐議員

郭台銘盼再戰2024總統　昔日身旁4女力現今各擁一片天

護團隊顧形象不讓輿論燒　陳建仁快刀斬亂麻

更多熱門

相關新聞

最強貴婦團朝聖「全台最難訂餐廳」

最強貴婦團朝聖「全台最難訂餐廳」

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩與女星關穎是好友，近日兩人與一夥貴婦閨密一起到台中，朝聖號稱全台最難預訂餐廳之一的「飛花落院」，關穎在社群網站貼出美照，直呼「美不勝收」。

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

護團隊顧形象不讓輿論燒　陳建仁快刀斬亂麻

護團隊顧形象不讓輿論燒　陳建仁快刀斬亂麻

陳宗彥請辭政院發言人　陳建仁指派政委羅秉成暫代

陳宗彥請辭政院發言人　陳建仁指派政委羅秉成暫代

陳宗彥請辭發言人：自行面對處理、不影響新內閣團隊

陳宗彥請辭發言人：自行面對處理、不影響新內閣團隊

關鍵字：

鏡週刊陳宗彥

讀者迴響

熱門新聞

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

快儲水！「高雄3區」停水23小時

2022年各業薪資排名　金融業10萬居冠、這行業3.2萬最慘

《女外科》女星自拍鏡中映出全裸　網歪樓：進擊的巨人

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

快訊／日圓再現「0.22甜甜價」！拿10萬台幣換　現賺來回機票

「藝人楊小姐」亮名號求訂位！

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

陳宗彥請辭發言人：自行面對處理、不影響新內閣團隊

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面