遭指接受性招待　陳宗彥請辭發言人：自行面對、不影響新內閣

▲陳宗彥請辭行政院發言人職務。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院發言人陳宗彥今（17日）被踢爆過去任職台南市府期間曾多次「不當接受業者性招待」，並協助業者喬事，雖然陳宗彥立即召開記者會，強調相關報導內容未經查證，是對其人格的抹煞，但記者會上並未接受媒體提問，反留下更多疑點，晚間隨即傳出他請辭發言人。陳宗彥表示，由於新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，所以向陳建仁院長提出辭呈。關於個人的清白，他將自行面對與處理。

陳宗彥指出，有關部分媒體對於其個人的報導，相關內容未經查證，任意揣測，對其人格全盤抹煞，令人感到痛心與遺憾。他表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。

陳宗彥重申，在他擔任公職期間，對於民眾的陳情及服務皆依法處理、謹守分際，這亦是他對於從事公職的自我要求。

陳宗彥也說，他個人的事自己承擔面對，為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作而影響行政團隊及政務之推動，他向陳建仁院長提出辭呈。他強調，新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，關於個人的清白，他將自行面對與處理。