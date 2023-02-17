護團隊顧形象不讓輿論燒　陳建仁果斷速斬爭議事件

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院發言人陳宗彥17日被爆料11年前在台南任官時，疑似「常態性召妓」，陳下午召開記者會簡短說明後，晚間即宣布請辭，短短18天任期也成最短命的政院發言人。事實上，陳建仁組閣後，先是有運安會主委楊宏智被爆翹班泡湯，接著又碰上這次陳宗彥的事件，儘管上任2周團隊就換下2人惹議，但來火速處理爭議事件的態度，也避免掉輿論進一步發酵、傷及整體團隊的風險。

楊宏智7日前被周刊爆料蹺班搭乘公務車到宜蘭訪友、泡湯，陳建仁要求政風處3日內要完成調查報告；而政風處提出初步報告後，還被陳認為內容釐清不夠明確，退回報告要求詳查後再提出，楊宏智先行請假靜候調查。

事件延燒4日後，行政院11日宣布，楊宏智因個人報導造成社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量個人生涯規畫，向陳建仁請辭獲准。

此次陳宗彥爭議事件的處理速度更為快速，下午民眾黨立委陳琬惠召開記者會爆料後，陳接著召開記者會說明，強調報導未查證就刊登，是對人格的抹滅。接著晚間隨即宣布請辭政院發言人一職。

據了解，陳宗彥在開完記者會後，隨即前往行政院中央區，推測應是與院長陳建仁報告事情的來龍去脈以及應處辦法，晚間8點多時還低調與秘書返回發言人室。隨後政院便發布陳宗彥請辭的訊息，陳建仁並指派過去曾任發言人的政務委員羅秉成暫代職務。

儘管陳建仁上任18天就折損2位內閣團隊成員，且還是在立法院開議的第一天爆出閣員爭議事件而請辭，但從前後這2次事件可以看出，陳建仁處理態度明確，展現出與外界包裝的「溫暖」形象大相逕庭的快刀斬亂麻手段，火速設下防線避免輿論延燒，不讓爭議事件傷及整體團隊。