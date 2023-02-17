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抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書貼文照

▲▼陳宗彥臉書貼文與遭爆料的對話有巧合之處。（合成圖／陳琬惠辦公室、陳宗彥臉書）

▲陳宗彥臉書貼文與遭爆料的對話有巧合之處。（合成圖／陳琬惠辦公室、陳宗彥臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

民眾黨立委陳琬惠今（17日）踢爆行政院發言人陳宗彥疑「常態性召妓」，並曝光酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖為證。雖然陳宗彥至今尚未對整起事件有詳細的回應，不過他1月底在臉書的貼文上可以看見辦公室後方掛有一幅書法作品，正巧與遭爆料的對話者頭貼相符，讓事件更加耐人尋味。

立委陳琬惠光指出，酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖中，內容顯示王孝瑋跟陳宗彥說「知道了，明天務必幫忙一下」，而這是有關王請陳協助處理視聽歌唱場所變更資料時的對話，只是陳宗彥其中一句回應是「小芸有空嗎？」陳琬惠質問陳宗彥有無幫忙酒店業者喬事及召妓，並諷陳「還記不記得『小芸』？」

仔細端詳爆料的LINE對話截圖，詢問「小芸有空嗎？」的發言人頭貼是一幅寫有「謙」字的書法作品。不約而同的是，陳宗彥在1月30日於臉書的貼文中貼出數張照片，地點為陳宗彥的辦公室，碰巧可以看見辦公室後方數幅書法作品中，其中一幅就是「謙」字。

雖然陳宗彥下午出面說明，這是未經查證的報導，強調他在台南服務期間，從擔任市議員、到市府服務，「從未被檢調約談偵辦調查」，不過晚間隨即請辭行政院發言人一職。

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行政院發言人陳宗彥17日被爆料11年前在台南任官時，疑似「常態性召妓」，陳下午召開記者會痛斥報導是對其人格的抹滅，但晚間隨即宣布請辭，成最短命的政院發言人。事實上，自陳建仁1月31日正式組閣後，先是有運安會主委楊宏智被爆蹺班泡湯，接著又碰上陳宗彥疑似召妓事件，上任才2周的內閣團隊就被迫換下2人，雖然難免打擊內閣士氣，但陳建仁火速處理爭議事件的態度，也避免掉輿論進一步發酵、傷及整體團隊的風險。

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