抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書貼文照

▲陳宗彥臉書貼文與遭爆料的對話有巧合之處。（合成圖／陳琬惠辦公室、陳宗彥臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

民眾黨立委陳琬惠今（17日）踢爆行政院發言人陳宗彥疑「常態性召妓」，並曝光酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖為證。雖然陳宗彥至今尚未對整起事件有詳細的回應，不過他1月底在臉書的貼文上可以看見辦公室後方掛有一幅書法作品，正巧與遭爆料的對話者頭貼相符，讓事件更加耐人尋味。

立委陳琬惠光指出，酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖中，內容顯示王孝瑋跟陳宗彥說「知道了，明天務必幫忙一下」，而這是有關王請陳協助處理視聽歌唱場所變更資料時的對話，只是陳宗彥其中一句回應是「小芸有空嗎？」陳琬惠質問陳宗彥有無幫忙酒店業者喬事及召妓，並諷陳「還記不記得『小芸』？」

仔細端詳爆料的LINE對話截圖，詢問「小芸有空嗎？」的發言人頭貼是一幅寫有「謙」字的書法作品。不約而同的是，陳宗彥在1月30日於臉書的貼文中貼出數張照片，地點為陳宗彥的辦公室，碰巧可以看見辦公室後方數幅書法作品中，其中一幅就是「謙」字。

雖然陳宗彥下午出面說明，這是未經查證的報導，強調他在台南服務期間，從擔任市議員、到市府服務，「從未被檢調約談偵辦調查」，不過晚間隨即請辭行政院發言人一職。