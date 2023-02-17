陳宗彥請辭政院發言人　陳建仁指派政委羅秉成暫代

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院發言人陳宗彥17日遭指過去曾接受性招待等，晚間表示，由於新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，已向院長陳建仁提出辭呈。關於個人的清白，將自行面對與處理。而陳建仁也指派政務委員羅秉成暫時代理發言人一職。

有關行政院發言人陳宗彥請辭一事，行政院秘書長李孟諺17日表示，陳宗彥發言人認其個人過去所涉事件雖已對外澄清，但仍造成行政團隊的困擾，為不影響政務的推動，其已在稍早向行政院長陳建仁請辭，陳院長感謝陳宗彥發言人在這段時間以來的協助與承擔，予以准辭，並指定政務委員羅秉成暫時代理發言人一職。

陳宗彥表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。陳發言人重申，在他擔任公職期間，對於民眾的陳情及服務皆依法處理、謹守分際，這亦是他對於從事公職的自我要求。

陳宗彥說，個人的事自己承擔面對，為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作而影響行政團隊及政務之推動，他已向陳建仁院長提出辭呈。他強調，新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，關於個人的清白，他將自行面對與處理。