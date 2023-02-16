雲林二監魔方比賽...激勵受刑人新領悟　完成「與自己的比賽」

▲雲林第二監獄「與自己的比賽」魔術方塊競賽，冠軍隊伍上台領獎。（圖／雲林第二監獄提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

魔術方塊被視為世界三大智力遊戲之一，法務部矯正署雲林第二監獄日前在監舉辦「魔術方塊比賽」，透過數學角度的分析、推理魔方排列，藉以培養收容人專注力，強化邏輯能力，提供良性競爭的平台，活動過程緊張有趣，吸引不少收容人參與。

活動中由2至3人一組，每組必須將2顆3X3及1顆4X4的魔術方塊每一面的顏色歸位，方完成比賽，速度快者為優勝，參賽者在轉動魔術方塊時全神貫注、腦力全開，此次共計15組43人參與比賽，冠軍的單位為第七工場，以2分24秒75完成比賽，拿下優勝成績，整場活動，緊張不失有趣。

參賽者麥卡倫(化名)說，一成不變規律的生活是他服刑近10年的生活寫照，自從開始接觸魔術方塊後，生活不再顯得枯燥，思考也比較靈活，經由努力練習，打破自己的紀錄，完成與自己的比賽，透過魔方最大的領悟是「達到目標不會只有一個途徑，原來自己也有無限可能」。

代理典獄長黃勝雄表示，為落實個別化處遇精神，獄方除提供無障礙的生活環境外，也安排增進身心健康的多元適性活動，並讓每位收容人都有參與活動的機會。希望透過接觸魔術方塊開始，培養良好休閒嗜好，學習突破自我，強化解決問題鍥而不捨的精神，完成自己與自己的比賽，充實復歸社會的信心與生活知能。

▲雲林第二監獄監獄「與自己的比賽」魔術方塊競賽，收容人以團體競速方式進行。（圖／雲林第二監獄提供）