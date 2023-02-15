白沙屯媽鑾轎跨越濁水溪到雲林　駐駕西螺廣福宮過夜

▲白沙屯媽鑾轎跨越濁水溪進入雲林，今晚駐駕西螺廣福宮。（圖／許姓民眾提供）

記者李政遠、陳以昇、王亞志／雲林報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，12日起駕展開為期9天8夜進香南下雲林縣北港朝天宮進香，預計17日抵北港朝天宮進火安座，經過3天的長途跋涉，今(15)日下午19時20分媽祖鑾轎走西螺大橋進入雲林縣西螺鎮市區遶境，受到信眾熱情歡迎。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，從苗栗出發經台中、彰化進入雲林，經過127.07公里，白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」，中午在彰化二水鄉安德宮停駕歇息後轉往溪州鄉，消息傳開西螺大橋南端橋頭聚集許多迎駕信眾，引頸期盼白沙屯媽的到來，白沙屯媽祖鑾轎下午出發後一路南下，直奔雲林縣，19時20分左右「粉紅超跑」跨越濁水溪通過西螺大橋進入西螺鎮，信眾夾道歡迎。

▲白沙屯媽鑾轎19時20分穿越西螺大橋進入西螺鎮，駐駕西螺廣福宮過夜。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

白沙屯媽祖粉紅超跑抵達西螺，鑾轎緩緩在市區前進，沿途陸續加入的信徒，整個市區街道被湧入潮擠得水洩不通，熱情西螺鄉親放鞭炮歡迎，白沙屯媽祖鑾轎近19時45分進入西螺廣福宮駐駕，預計(16)日清晨6點再度起駕，繼續前往北港朝天宮進行祝壽大典。

▲白沙屯媽鑾轎今日駐駕西螺廣福宮過夜。（圖／記者王亞志攝）