返鄉族注意！雲林高鐵站春節連假恐爆人潮　疏導措施一次看

▲2023春節連假高鐵雲林站周邊道路管制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局為維持2023年連續10天假期交通順暢，將針對返鄉、出遊重點時段及路段規劃交通疏導勤務並提供轄區易壅塞交通路段及交通疏導管制資訊，請鄉親及旅客特別留意並提前規劃路線以避開阻塞，以免影響出遊興致。

虎尾警分局說明，虎尾市區部分，林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車較多，請用路人多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路及防汛道路等其他道路繞行。

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▲2023春節連假高鐵雲林站周邊道路管制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

返鄉、出遊 高鐵雲林站前將於 2023年1月19日16時至22時、1月20日至1月29日每日8時22時實施改道措施，請接送旅客民眾屆時配合管制引導並預控時間，另請多利用周邊合作之停車場，除享有30分鐘免費之優惠外，亦減少旅客徒步距離，亦能避免於站內道路因車多壅塞浪費寶貴的時間。

▲2023春節連假國道高速公路局時實施國道一號虎尾交流道北上入口匝道封閉，請用路人循以下替代道路行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

駕駛車輛用路人，國道高速公路局於連假期間自2023年1月24日至1月26日每日12時至24時實施國道一號虎尾交流道北上入口匝道封閉，請用路人循以下替代道路行駛，1.縣道145乙→台1線→國道一號西螺交流道。2.縣道145乙→縣道145→縣道154→台1線→國道一號西螺交流道。

虎尾警分局呼籲，民眾於連續假期返鄉飲宴機會增加，警方再次叮嚀，請勿長途或長時疲勞駕車，酒後不開車，並牢記「行駛道路前多一分檢查，就能少一分危險」、「路口慢看停、行人停看聽」等路口安全觀念才能交通安全、順暢。

▲2023春節連假，林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車較多，可預先排定路線避開車流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）