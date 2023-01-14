　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

睽違2年終可面對面　雲林第二監獄春節面會懇親...親子緊緊擁抱

▲幼子依偎著的模樣，為懇親當日活動增添不少溫馨氣息，撫慰受刑人與家屬彼此間思念的心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲幼子依偎著的模樣，為懇親當日活動增添不少溫馨氣息，撫慰受刑人與家屬彼此間思念的心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

受疫情影響，兩年間矯正機關辦理懇親無奈受阻，現時逢舊年尾將迎來新年頭疫情也降溫，雲林第二監獄為使收容人藉由親情慰藉、紓解思親情懷舉辦112年春節面對面懇親活動，讓168名收容人、300餘名家屬共享午後溫馨時刻。雲二監特別使用拍立得為收容人和家屬留下團聚影像，現場贈送給收容人留在身邊。

雲林第二監獄因受疫情影響，面對面懇親活動已經停辦2年餘，此次籌備懇親活動時謹慎著重防疫工作，除了查詢家屬VPN，查對家屬疫苗施打及當日快篩結果情形，並要求懇親收容人及家屬全程配戴口罩及測量體溫，對於全監的消毒殺菌也不馬虎，就是希望在後疫情時代，盡最大的努力克服各項難題逐步讓收容人與家屬能夠在春節前夕，像過去一樣順利團圓也兼顧收容人的健康權益。

▲幼子依偎著的模樣，為懇親當日活動增添不少溫馨氣息，撫慰受刑人與家屬彼此間思念的心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲矯正機關為緩解收容人思親之情，以面對面懇親來發揮家庭支持的功能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

1月2日辦理面對面懇親，台灣更生保護會雲林分會共同邀請若瑟醫院社工師陳昭芬於會場進行親職教育專題演講，藉以推動家庭支持方案，幫助收容人增進家庭關係。雲林縣衛生局毒品危害防制中心亦派專人到場，對家屬進行毒品危害衛教宣導，增進藥物濫用防制相關知識。

雲林第二監獄說明，懇親活動會場由收容人親手精心布置，充滿過年節慶的氣氛，家屬中亦有不少稚嫩的幼齡臉孔，一見面還未坐定便和已經好久沒有抱一抱的爸爸、媽媽緊緊相擁，在活動過程中依偎著大人童言童語的模樣，為懇親當日活動增添不少溫馨氣息，撫慰受刑人與家屬彼此間思念的心情。

典獄長蔡景裕亦逐一向每位家屬表達關心之意，並鼓勵收容人「人生就是一場自己與自己的較量，讓積極打敗消極，讓快樂打敗憂鬱，讓勤奮打敗懶惰，讓堅強打敗脆弱，在每一個充滿希望的早晨告訴自己：努力，總會遇見更好的自己。」以期收容人在經歷監禁與教化後，懷著家人的愛與關懷，走出新的人生之路。活動在一聲聲保重，依依不捨中圓滿落幕。

▲幼子依偎著的模樣，為懇親當日活動增添不少溫馨氣息，撫慰受刑人與家屬彼此間思念的心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲矯正機關為緩解收容人思親之情，以面對面懇親來發揮家庭支持的功能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►台鐵深夜又出事！自強號「連續停電4次」　乘客摸黑搭車

►雲林台西婦獨養三幼女　暖警主動募冬衣...助孩展笑顏

►雲林外送員、運將慘被騙　持有60張XD千元偽鈔...2嫌收押

►陸軍上兵測驗作弊！找同儕換穿迷彩衣頂替　2人遭檢舉下場慘了

►西螺福興宮偕農會、企業發起資助　警分局動員訪查勤務助冬令送暖

 

ET快訊
快訊／倪暄被Thank you原因曝！　林襄惋惜回應了
爆「張忠謀、林志玲」個資外洩！　華航回應了
綠委突爆驚喜！　全民發錢「還有第二波」
快訊／三峽男墜橋慘死　四肢變形陳屍河床
美發布打BNT次世代疫苗「中風機率增」！　指揮中心回應
桃機人潮爆滿！　「安檢前」就狂排1小時
快訊／被控劈腿陳晨威　樂天女孩倪暄被Thank you
百元假鈔現蹤！　攤商相傳：不收「這3碼」序號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

兔年送福！台東縣府慰勉兒婦機構　贈禮金慶新年

睽違2年終可面對面　雲林第二監獄春節面會懇親...親子緊緊擁抱

農曆春節前用火用電安全宣導　桃消三大隊邀600工廠業者座談

花蓮發展綠能鳳林最上選　經濟部走訪縣府推綠能

女子銀行提領大筆現金　不是遇詐騙…原來是這原因

災害疫情攏虎去兔躍新年迎春來　南消一大隊擴大防火防災宣導

歲末寒冬助弱勢！新北市議員黃桂蘭媒合愛心商家送溫暖

勇消迎春揮大毫　南消二大宣導對聯應景創意又吸睛

來欣賞六甲落羽松正得時　黃偉哲邀請民眾順遊台南

戰地情人女軍醫討15萬救急　警全力勸阻...桃園男才知遭詐騙

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

高嘉瑜被民進黨員嗆下台　回憶遭圍剿：場面很震撼

兔年送福！台東縣府慰勉兒婦機構　贈禮金慶新年

睽違2年終可面對面　雲林第二監獄春節面會懇親...親子緊緊擁抱

農曆春節前用火用電安全宣導　桃消三大隊邀600工廠業者座談

花蓮發展綠能鳳林最上選　經濟部走訪縣府推綠能

女子銀行提領大筆現金　不是遇詐騙…原來是這原因

災害疫情攏虎去兔躍新年迎春來　南消一大隊擴大防火防災宣導

歲末寒冬助弱勢！新北市議員黃桂蘭媒合愛心商家送溫暖

勇消迎春揮大毫　南消二大宣導對聯應景創意又吸睛

來欣賞六甲落羽松正得時　黃偉哲邀請民眾順遊台南

戰地情人女軍醫討15萬救急　警全力勸阻...桃園男才知遭詐騙

管理費按戶計、還是按坪計最公平？　專家搬法條給合理解釋

快訊／台中江小魚酸菜魚鍋爆「賣過期巴沙魚」　FB粉專急關閉

谷阿莫開箱「雲林最低分旅店」　玻璃杯躺死蟲！詭異門一開傻眼

司機逼交出殘障手冊喊「別在那礙事」　視障男委屈：連句道歉都沒有

快訊／苗栗竹南麵包坊火警　風管突起火...業者自行撲滅輕微嗆傷

美示警「BNT次世代」中風機率增！指揮中心不買了？王必勝給答案

學測國綜解題　全中教：命題結合自然與社會科學已成趨勢　

樂天倪暄退隊原因曝光！　林襄惋惜揭「兩人私下互動」

伊朗前國防長「擁雙國籍」涉洩密案！遭判處死刑　官媒證實已伏法

不只6000！綠委爆料：全民發錢「還有第二波」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

免出國　快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年

春節賞梅景點！　2023角板山梅花季開始了

生態達人陳仰聖遺作昆蟲標本　捐贈台塑

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

新北低收及中低收加發款1/16入帳

台南大益貨櫃市集變夜市！市府要罰了

基隆看守所春節電話懇親　紓解思念情懷

春節假期趁機哄抬收費　新北稽查九份私人停車場

國2女父母雙亡、伯父也走了　枋警助度難關

來欣賞六甲落羽松正得時

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

化身小小消防員闖關玩宣導

台中「卓別林」賣筆　網：幫下架

更多熱門

相關新聞

「VJ」版百元假鈔現蹤雲林　攤商：不收880

「VJ」版百元假鈔現蹤雲林　攤商：不收880

雲林在去年12月開始發現有千元假鈔在市面上流竄，消息曝光後全台紛紛傳出店家收到假鈔，警方受理偵辦雖查獲偽鈔集團，但現又傳出「假百鈔」。北港鎮一家攤商日前收攤結帳時發現收到2張假百鈔，細看發現編號均為「CQ281880VJ」且紙質粗糙，經業者PO網後，持假鈔購物的男子才知道鈔票是假的。

基隆看守所春節電話懇親　紓解思念情懷

基隆看守所春節電話懇親　紓解思念情懷

「這地區」發7200紅包　4萬多人加菜金入帳

「這地區」發7200紅包　4萬多人加菜金入帳

防堵外籍新鮮人遭詐　移民署雲林服務站宣導

防堵外籍新鮮人遭詐　移民署雲林服務站宣導

台西婦獨養三幼女　暖警主動募冬衣相助

台西婦獨養三幼女　暖警主動募冬衣相助

關鍵字：

雲林第二監獄雲林收容人懇親面對面家庭支持

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

快訊／許維恩懷孕了！公開「寶寶心跳聲」

許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝」！取卵2次爆痛大哭

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面