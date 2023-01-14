睽違2年終可面對面　雲林第二監獄春節面會懇親...親子緊緊擁抱

▲幼子依偎著的模樣，為懇親當日活動增添不少溫馨氣息，撫慰受刑人與家屬彼此間思念的心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受疫情影響，兩年間矯正機關辦理懇親無奈受阻，現時逢舊年尾將迎來新年頭疫情也降溫，雲林第二監獄為使收容人藉由親情慰藉、紓解思親情懷舉辦112年春節面對面懇親活動，讓168名收容人、300餘名家屬共享午後溫馨時刻。雲二監特別使用拍立得為收容人和家屬留下團聚影像，現場贈送給收容人留在身邊。

雲林第二監獄因受疫情影響，面對面懇親活動已經停辦2年餘，此次籌備懇親活動時謹慎著重防疫工作，除了查詢家屬VPN，查對家屬疫苗施打及當日快篩結果情形，並要求懇親收容人及家屬全程配戴口罩及測量體溫，對於全監的消毒殺菌也不馬虎，就是希望在後疫情時代，盡最大的努力克服各項難題逐步讓收容人與家屬能夠在春節前夕，像過去一樣順利團圓也兼顧收容人的健康權益。

▲矯正機關為緩解收容人思親之情，以面對面懇親來發揮家庭支持的功能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

1月2日辦理面對面懇親，台灣更生保護會雲林分會共同邀請若瑟醫院社工師陳昭芬於會場進行親職教育專題演講，藉以推動家庭支持方案，幫助收容人增進家庭關係。雲林縣衛生局毒品危害防制中心亦派專人到場，對家屬進行毒品危害衛教宣導，增進藥物濫用防制相關知識。

雲林第二監獄說明，懇親活動會場由收容人親手精心布置，充滿過年節慶的氣氛，家屬中亦有不少稚嫩的幼齡臉孔，一見面還未坐定便和已經好久沒有抱一抱的爸爸、媽媽緊緊相擁，在活動過程中依偎著大人童言童語的模樣，為懇親當日活動增添不少溫馨氣息，撫慰受刑人與家屬彼此間思念的心情。

典獄長蔡景裕亦逐一向每位家屬表達關心之意，並鼓勵收容人「人生就是一場自己與自己的較量，讓積極打敗消極，讓快樂打敗憂鬱，讓勤奮打敗懶惰，讓堅強打敗脆弱，在每一個充滿希望的早晨告訴自己：努力，總會遇見更好的自己。」以期收容人在經歷監禁與教化後，懷著家人的愛與關懷，走出新的人生之路。活動在一聲聲保重，依依不捨中圓滿落幕。

▲矯正機關為緩解收容人思親之情，以面對面懇親來發揮家庭支持的功能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）