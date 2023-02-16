帶著母親遺照、視障父親、腦麻兒子　他們追隨白沙屯媽祖圓夢

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，12日起駕展開9天8夜前往雲林縣北港朝天宮的進香行程，進香期程進入第5天，在香燈腳人群中也些為了圓夢、有些為了承諾，有人帶著願望，更有些人是帶著希望。

▲一名盲人背包上掛著「有點盲，徒步冒險王」，由兒子細心一路陪伴緩慢走在香燈腳人群中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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台北的吳先生的母親因身體不好，原本與約定要帶母親一起走白沙屯祈求身體健康，但母親卻在2年前離世，享壽78歲，於是將媽媽的照片掛在胸前，剛好昨天是母親忌日，在向母親報告上香後，便帶著「她」一起走、一起實現承諾，從台北搭車到雲林跟著媽祖鑾轎一路南下，將再跟著媽祖走回苗栗。

▲吳先生將母親照片掛在胸前，一起實現進香承諾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一名年輕人牽著一位持導盲杖並戴著大墨鏡的中年男子，走在人群中很難讓人不注意，年輕人受訪表示，身旁的人是父親、確實是視障，但父親今年已是第二次參加，年輕人自己則是第一次來陪伴父親一起走，被問起會不會有不方便的地方，兩人靦腆地說，不會不方便，只是擔心造成別人不便，走得慢、怕擋到其他人的路，因爲支持父親所以陪伴、不嫌累。

▲貼心的年輕人陪伴盲父，一步一步跟隨媽祖進香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一名母親用大型嬰兒車，推著19歲的兒子跟著香燈腳人群緩換前進，她是王媽媽與患有腦性麻痺的19歲兒子，王媽媽向記者表示，兒子是先天性麻痺，5年來斷斷續續只要他身體可以外出，就會帶著他一起隨著白沙屯媽祖進香，今年因為他剛出院不久，所以目前從西螺走到虎尾，每年的願望如一「祈求兒子身體健康」。

▲王媽媽幾度帶著患有腦性麻痺的兒子追隨媽祖鑾轎進香，祈願兒子身體健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）