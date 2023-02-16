「三媽會」來了！粉紅超跑昨甩尾進雲林　今一早福興宮見好姊妹

▲白沙屯媽一早起駕福興宮完成「三媽會」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

記者陳韻如／雲林報導

苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖9天8夜進香繞境，15日清晨從社頭鄉協天宮起轎，到了彰化二水後繼續朝著雲林前進，本來信眾紛紛猜測，白沙屯媽會在15日駐駕福興宮，與太平媽來個「三媽會」，但沒想到，中午鑾轎接近雲林縣林內鄉竟大甩尾，又朝著彰化溪州鄉前進，接著才一路南下，於晚間7時20分從西螺大橋進到西螺鎮，最後駐駕在廣福宮，今（16）日一早才起駕到福興宮，與太平媽「三媽會」。

「粉紅超跑」15日一早自協天宮起駕後進入田中鎮，並轉進二水老街，地方鄉親一見超興奮，沿路放鞭炮熱烈歡迎，並紛紛跪地鑽轎腳。對此，二水鄉長蘇界欽激動的說，白沙屯媽祖很難得進到二水，可說是在地人的福氣。

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鑾轎離開二水後直往雲林前進，信眾也都在猜測，白沙屯媽應該會在15日晚間跨過濁水溪後進入雲林縣竟並駐駕福興宮，與太平媽來個「三媽會」，但沒想到鑾轎卻來個大甩尾，朝著溪州方向前進，直到下午5點才一路南下雲林，到了晚間7時許鑾轎才從西螺大橋進到西螺鎮，最後駐駕在廣福宮。

而今（16）日清晨6時許，白沙屯媽便起駕到福興宮，終於讓信眾看見期盼已久的「三媽會」，之後便繼續往北港朝天宮前進。