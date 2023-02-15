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廚師、小吃老闆都加入！雲林志工協進會總動員　讓香燈腳吃到飽

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，12日起駕展開為期9天8夜南下雲林北港朝天宮進香，超過11萬的香燈腳隨媽祖移動，由於進香路線行跡飄忽不定，沿途熱心民眾免費提供餐點也較不足，機動性也較弱，20多年前雲林虎尾一群信眾，籌組志工團提供遶境每天上萬香客的餐點，媽祖走到哪就機動送到哪。

▲雲林縣白沙屯媽祖志工協進會50多名志工連日烹煮大量餐點，免費提供予香燈腳們。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣白沙屯媽祖志工協進會50多名志工連日烹煮大量餐點，免費提供予香燈腳們。（圖／記者蔡佩旻攝）

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清晨5點，雲林縣白沙屯媽祖志工協進會50多位團員，頂著寒流低溫陸續到虎尾新吉里團長陳楹塘所開設的工廠集合，大家分工合作，有的洗菜、有的切菜準備各種葷素的食材，提供免費的茶葉蛋、炸肉排、炸地瓜等，以及白飯、熱湯、點心及飲料，讓香燈腳帶著可以在路上果腹外，也提供正餐的飯菜主食，天氣變涼時更會準備香噴噴的麻油猴頭菇藥膳湯，讓香客暖身。

▲雲林縣白沙屯媽祖志工協進會50多名志工連日烹煮大量餐點，免費提供予香燈腳們。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在高雄開快炒店的林老闆夫婦，今年自白沙屯媽祖起駕即店休8天來到雲林，今天已是第四日。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣白沙屯媽祖志工協進會將料理好的餐點，分別放入餐桶、盤後，用貨車機動性送往白沙屯媽祖暫時停駕點，設置餐點供應處，讓香客免費吃，九天八夜繞境期間，每日提供9千多份的數量，20餘年來，每年在白沙屯媽起駕後，志工團就全程供餐，不少公司行號及善心的民眾亦熱心捐贈各種樣食材，從早期的百份餐量，逐年提升到現今的近萬份膳食。

▲雲林縣白沙屯媽祖志工協進會50多名志工連日烹煮大量餐點，免費提供予香燈腳們。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在高雄開設快炒店的林太太笑著說，一切都是歡喜心。（圖／記者蔡佩旻攝）

在高雄開快炒店的林老闆夫婦，每年白沙屯媽起駕就店休8天，北上雲林縣白沙屯媽祖志工協進會報到，指導志工婆婆媽媽切菜技巧與掌鍋烹煮料理。林先生說：「我們只是換個地方工作，每天早上5點忙到下午5點才有空休息，雖然累但很開心，歡喜做、快樂心。」

▲雲林縣白沙屯媽祖志工協進會50多名志工連日烹煮大量餐點，免費提供予香燈腳們。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲賣滷味的徐大姐每年在白沙屯媽祖到來的時間就不擺攤，特地前來服務香燈腳們。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣白沙屯媽祖志工協進會不只林老闆夫婦是職業級廚師，志工中還有餐廳、小吃攤老闆的加入，在各大市場賣滷味的徐大姊，也是暫停營業，到志工團幫忙炸地瓜、豬排、香腸等，好廚藝讓嘗過的香客頻誇讚，雲林縣白沙屯媽祖志工協進會的餐點美味好吃。

▲雲林縣白沙屯媽祖志工協進會50多名志工連日烹煮大量餐點，免費提供予香燈腳們。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲志工們分工合作將熟食一份一份分裝成香燈腳容易拿取攜帶的份量。（圖／記者蔡佩旻攝）

志工團幹部陳宜明表示，全部所需醬油、白米、沙拉油、瓦斯、蔬菜及肉品的食材，全都是善心民眾提供，不足的部分由團長陳楹塘自掏腰包採購，大家有錢出錢、有力出力，發心免費招待餐點供媽祖信徒食用，慰勞大家一路辛苦，白沙屯媽祖志工團除了媽祖遶境期間提供餐食外，也針對弱勢家庭伸出援手幫助，提供所需物資，也提供喪葬費用，本著媽祖慈悲，關懷需要幫助的家庭。

▲雲林縣白沙屯媽祖志工協進會50多名志工連日烹煮大量餐點，免費提供予香燈腳們。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲志工婆媽們手腳俐落，將地瓜迅速分切成條狀，準備下油鍋炸酥。（圖／記者蔡佩旻攝）

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