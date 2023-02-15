阿公訪友聊開卻壞事了！2孫女迷路遊走　失牽手含淚逛大街　

▲雲林王姓老翁帶孫女到虎尾鎮訪友，一時未注意讓孫女跑出門走失，幸好熱心民眾報警保護幼童安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局本月12日獲報，有民眾發現2名女童衣著單薄含淚路上遊走，警方派員趕到現場先關懷、安撫幼童情緒，復經詢問街坊均稱不曾見倆幼童，便立即載上車挨戶查訪附近民宅，幸巧遇一名神色慌張的老翁立即上前詢問，確定就是把孫女搞丟的王姓爺爺，差點鑄成大錯的他擁抱孫女喜泣團圓。

警方說明，大屯派出所接獲110報案稱虎尾鎮東屯里附近，有2名兒童衣著單薄且含淚在社區內四處遊走，顯已迷失返家方向，警員鍾曜勤、鄭智生獲報後趕到現場，惟該2名孩童因年幼尚無法正確表達其身分、住所及父母聯繫方式等，警方僅能帶其2人逐戶尋找家人。

途中發現一名老翁騎乘機車神色慌張，警方上前詢問，方得知該老翁係走失兩女童之王姓祖父，王翁稱因假期帶兩名孫女至虎尾鎮探親，適逢午間休憩，一時不小心讓兩名女童獨自外出，爺孫三人最後相擁而泣並由衷感謝警方幫忙。

虎尾分局長吳正文表示，肯定大屯所同仁暖心協助民眾作為，並在最短時間協助幼童返家。吳正文也呼籲，民眾家中如有幼童，要多密切關心其行蹤動態及可能去處，幼童在外時盡量有家長陪伴，另如有發現幼童於路中迷途，可立即撥打110報案由警方協助返家。