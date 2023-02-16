慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　民眾PO網提醒...警抓到人了！

▲警方將鍾姓竊賊帶返派出所偵訊。（圖／翻攝自白沙屯媽祖粉絲團）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，12日起駕展開為期9天8夜進香南下北港朝天宮進香，所到之處無不人山人海，上萬香燈腳虔誠追隨，昨（15）日有民眾在白沙屯媽祖粉絲團貼出兩段影片，並指出「方便借你們廁所不是方便你們拿東西」，並呼籲大家注意此人，也有一名司機貼出竊賊照片指出他偷拿車上物品。

據了解，該男子為鍾姓慣竊，曾接受媒體採訪坦言就是因官司纏身，希望白沙屯媽祖保有官司順利，未料竟是隨著媽祖進香路線沿路下手。西螺警方表示，鍾姓慣竊年約20歲，警方在進香期間均特別安排防竊勤務，因該男子相片出現過社群提醒須防範，警員眼尖在西螺廣福宮發現其行蹤，便立即注意其舉動。

▲民眾將鐘姓慣竊照片貼上粉絲粉絲團呼籲香客提高警覺。（圖／翻攝自白沙屯媽祖粉絲團）

鍾男發現警員有在注意他，便伺機閃躲，警方不動聲色亦尾隨他至廣福宮3樓，他見跑不掉即配合警員盤查，警員發現他帶著一塊台中攤商失竊的佛牌，且隨身行李中除了結緣品外，有多件衣服明顯不是他的，疑似都是「隨手摸來」的，警方將其帶返派出所，檢具跡證，訊後依竊盜罪嫌將鍾嫌移送雲林地檢署法辦。

▲一家宮廟將鐘姓慣竊隨手拿取物品的影像張貼網路，提醒民眾注意。（圖／翻攝自白沙屯媽祖粉絲團）

▲警方查獲鍾姓慣竊隨身物品中之贓物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方查獲鍾姓慣竊隨身物品中之贓物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）