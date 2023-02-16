控林明溱找兒當「縣長特助」黑官　律師：公器私用涉犯《刑法》

▲民進黨今天上午舉行「南投縣政府就是林家？！」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨徵召南投縣前縣長林明溱參選立委補選，遭質疑是替兒子林儒彬鋪好日後從政路。民進黨16日舉行記者會，痛批林明溱在縣長任內讓兒子當不在編制內的「縣長特助」，還用公家資源替兒拍宣傳片、發新聞稿，律師黃帝穎直指，此舉恐涉犯《刑法》第214條「使公務員登載不實罪」，以及《貪污治罪條例》的公務員圖利罪。

民進黨今天上午舉行「南投縣政府就是林家？！」記者會。民進黨新聞部主任張志豪會中說，林明溱在縣長任內找兒子當黑官「縣長特助」，為林儒彬保留縣府主管的專用停車位，還在申請急難救助的縣府公文書中，寫下由「本府特助至申請人府上慰問」，明目張膽地用公家資源為兒子做公關、買人情。

張志豪指出，根據南投縣政府網站資訊，林明溱在縣長任內下令縣府發出的新聞稿，每篇都要寫入並強調林儒彬，用上百篇新聞稿全力為林儒彬擦脂抹粉，簡直把縣長當作兒子的競選總部使用，此外，縣府的建設會勘、活動新聞稿都一定要有林儒彬陪同出席的照片和文字，例如2020年及2022年南投茶業博覽會，父子還一起入鏡拍攝宣傳廣告，顯然個人私利大過一切。

沈夙崢指出，除了兒子林儒彬，林明溱聘用堂弟林儒暘擔任縣府秘書，縣府官網也有林儒暘陪同出席公務活動的照片，根本就把整個縣府當作自己林家的天下，民進黨要請問除了林儒彬和林儒暘，林家到底還有多少人「寄生縣府」？

沈夙崢質疑，除了大小會勘到慰問都有林儒彬，就連縣府一級主管、參議、秘書等專用公務停車位，也保留給林儒彬停，且對比林明溱8年縣長任內沒有完工社會住宅和青年住宅，卻幫兒子蓋了兩棟豪宅，單棟價格介於2千5百萬至3千5百萬之間，請問南投縣民還要繼續投給林明溱贊助他買房嗎？

黃帝穎會中表示，林明溱私設黑官，林儒彬穿繡有縣長特助的服裝，在公務編制上沒有法源，甚至由所謂「特助」出席相關公務行程，可能涉犯《刑法》第214條「使公務員登載不實罪」，尤其林明溱將縣府當成林儒彬個人公關公司在用，用縣府資源濫發個人新聞稿，也涉《貪污治罪條例》的公務員圖利罪，這都是刑事罪嫌，林明溱為何敢明目張膽長期「公器私用」？國民黨與林明溱都應向社會與南投縣民交代清楚。

▼民進黨質疑林明溱在縣長任內公器私用。（圖／民進黨提供，下圖同）