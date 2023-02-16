▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘表態有意重返國民黨，並爭取參戰2024總統大選，不過國民黨內對於是否為郭開「巧門」有不同聲音。國民黨前主席、現任立委江啟臣今（16日）表示，國民黨不會為任何人開巧門，至於郭台銘跟新北市長侯友宜誰才是藍營「最強母雞」？江啟臣說，「目前普遍認知是侯友宜」。

江啟臣16日受訪，被問到是否認為要參選2024總統的人應該趕快表態？江說，國民黨應尊重且正面看待要參選的人，但無論如何，國民黨最後一定是推出最強的人、能贏的人，所以整個制度的設計，是產生最強的人，讓明年國民黨在總統勝選、立法院過半；另一個關鍵的是，不管協調、初選的過程，參與的人要服輸，如此才能團結。

江啟臣也表示，黨內民主是應該且必須走的方向，且須建立在公平、公正、透明的制度，大家願賭服輸。

對於國民黨是否應為郭台銘開巧門？江啟臣說，國民黨不會為任何人開巧門，而是應為自己、為民眾來思考做怎樣的負責任在野黨，得到民眾認同跟信任，並讓這些人選獲勝。

媒體追問江啟臣，自己認為的最強母雞是郭台銘還是侯友宜？江啟臣說，要看你怎麼定義，目前普遍認知的、包括朱立倫都講說是侯友宜。

至於上述提及的公開透明制度，是指舉辦初選，還是協調？江啟臣回應，實際上初選過程一開始就是協調，協調用什麼方式產生最終那位代表黨出來且能贏的人。