直言「郭台銘這種搞法2024沒機會」　郭正亮分析未來三個月是關鍵

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨2024如何布局各界關注。4年前退黨的鴻海集團創辦人郭台銘動作頻頻，日前除了會面前立法院長王金平，更稱自己離開國民黨是年輕氣盛、一時衝動，「有需要我義不容辭」，欲投入大選之意漸趨明顯。不過，前立委郭正亮分析，若按照郭台銘目前這種搞法，想參選「一點機會都沒有」，認為他應在接下3個月，展現出他身為藍營「母雞」的姿態。

郭正亮在《下班瀚你聊》指出，郭台銘想代表國民黨選，要爭取支持，是不是要下功夫全台走一圈？2022九合一大選也都沒有幫忙，現在突然回來說想參選，怎麼有這種政治？

郭正亮表示，郭台銘要有付出、要讓人家感動，否則怎麼去選？國民黨主席朱立倫一直都在強調「母雞」這個意象，這是雙關語，請問郭台銘有讓國民黨感受到他是母雞嗎？他有生過蛋、保護過藍營嗎？如果在未來三個月沒有展現出母雞的實質，你怎麼讓國民黨的人對你有感覺？

郭正亮也說，一堆人挺郭台銘，但那都是專業人士、知識分子，但這種就是沒票，因為他們接觸不到群眾，朱立倫只是話沒講得太白，像侯友宜是母雞，他在黨內光新北市議員，有幾個都是沒有侯友宜就穩落選，他的手法人家知道，那郭台銘也要展現出這種手法。