斷言侯友宜2024一定選　郭正亮曝原因：可能5月宣布

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘表態希望回到國民黨，代表藍營參選，掀起各界討論。國民黨2024總統大選究竟會派誰出戰，前民進黨立委郭正亮認為，按照國民黨現有的路線一直走下去，最後一定是新北市長侯友宜勝出，而且可能會在5月宣布參選。

▲郭正亮認為侯友宜一定會投入2024大選。（資料照／記者湯興漢攝）

郭台銘14日拜會立法院前院長王金平，針對2024總統選舉，郭坦承4年前退黨是「年輕氣盛、一時衝動」，表態希望回到國民黨，代表國民黨參選。然而，國民黨內部對於郭台銘的說法仍有許多不同意見，一名不願具名的中常委直言，「真的說不過去」，做出傷害黨的事情不能靠三言兩語就這樣迴避掉；身兼常委、立委李德維則緩頰道，「成大事者不拘小節，郭董如果真的是最強，那我想大家就都可以接受。」

▲郭台銘14日拜會王金平，希望重返國民黨代表出戰2024大選。（圖／記者屠惠剛攝）

郭正亮15日在政論節目《綠也掀桌》中分析，政治是人心事業，要靠人際關係，不是只要爭取民心就好，還要獲得政治菁英的支持，朱立倫曾說侯友宜是「大母雞」，可以力挺同黨籍候選人，也可以保護大家，這一點郭台銘就沒有做到，所以依照國民黨現有的路線一直走下去，最後出戰2024大選的一定是侯友宜，而且他近期聽到一種說法，新北市議會5月才要開議，屆時侯可能就會宣布參選，因為侯覺得要對議會、市民有交代，「他一定會選，朱立倫很了解。」

郭正亮指出，屏東縣議會議長周典論、雲林縣議會議長沈宗隆日前跳出來說支持朱立倫，應該是朱拜訪過他們，但這不代表他們不挺侯友宜，而是侯拜訪不夠周到，只要後續補上就好。至於郭台銘表態之後，侯友宜著不著急，他直言，「（侯友宜）民調第一，為什麼要急？」

關於侯友宜是否會投入2024大選，文化大學廣告系教授鈕則勳認為，郭台銘出牌後，反而給了侯友宜機會，侯有3個適合表態的時間點，首先是就職100天，大約是在3月以後，屆時勢必有媒體會做6都首長民調，侯的支持度如果仍是最高的，當然可順勢表達參選意願；其次是5月20日總統就職日，侯可以將高度拉高，點出民進黨的執政問題，同時提出未來期許；第三是議會總質詢結束時，大約是5月中至6月初之間，侯手邊的工作暫時告一段落，對市政有所交代，只要當時各項民調支持度仍高，也能代表民眾對他更上一層樓有期許。

不過，紐則勳也提到，如果侯友宜直到5月才表態，是否符合國民黨內部規劃的總統初選時程，也是他需要考量的重點之一。