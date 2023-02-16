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快訊／評價兩極！陳建仁組閣滿意度34％　「2年齡層」最挺他

▲▼行政院長陳建仁。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會16日發布最新民調，對於國人如何評價新任正副閣揆陳建仁、鄭文燦，有9.3%民眾非常滿意， 28.7%還算滿意，19%不太滿意，15.1%非常不滿意，17.8%沒有意見，10.1%不知道、拒答；總體有38%滿意這次陳內閣的組成、34%不滿意，評價兩極。

民調顯示，從年齡層看，20-44歲公民，不滿意者略多於滿意者，而45歲以上公民，滿意者明顯多於不滿意者，尤其55歲及65歲以上兩年齡層，滿意度都破4成最高。其中，20-24歲，31.4%滿意，38.1%不滿意；25-34 歲，33.6%滿意，31.5%不滿意；35-44歲，32.8%滿意，35.8%不滿意；45-54歲，39.6%滿意，38%不滿意，55-64歲，43.1%滿意，38.2%不滿意；65歲以上，42.9%滿意， 28.5%不滿意。

從政黨支持傾向來看，民進黨支持者中，七成四滿意，一成不滿意，國民黨支持者中，一成七滿意，六成五不滿意，民眾黨支持者中，近四成滿意，四成五不滿意；中性選民，近二成二滿意，二成五不滿意。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年2月13-14二天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。 

ET快訊
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