粉紅超跑撞醫院玻璃原因曝！原來是做錯一件事　媽祖指示這樣說

▲白沙屯媽祖轎子觸碰童綜合前的玻璃牆5分鐘，竟是指示匾額掛錯地方。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台，下同）

記者游瓊華、翁子皓／台中報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（13日）進入第二天，大約9時47分突在童綜合醫院沙鹿院區停下，轉進藥局前，轎子約5分鐘全程觸碰著玻璃。廟方人員告知總院長童敏哲，媽祖指示，匾額不適合掛在該處。事後院方擲筊問媽祖，才得知匾額應改掛在救護人、車待命的搶救組牆面上才適當。

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白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，今日早上9時半進入台中沙鹿市區，鑾轎隊伍一路沿中山路往南，大約9時47分突在童綜合醫院沙鹿院區停下。童綜合醫院沙鹿院區院長童敏哲帶領30名醫院同仁、病人在院前跪下，口中大喊「恭迎白沙屯媽祖聖駕」，果真媽祖就轉進醫院前空地，讓在場醫護人員嗨翻了，鑾轎在觸碰藥局前的玻璃大門不走，靜止的畫面就像在替醫院賜福，最後由童敏哲跪在媽祖前祈求，白沙屯媽祖才在此停駕休息，大約10分鐘後再度起駕。

院方表示，每一次白沙屯媽祖停駕時，廟方人員都會給賜福布條，院方將紅布條做成匾額掛起來，已經掛了超過3年，今天白沙屯4度停駕時，快要撞到醫院藥房玻璃。廟方向醫院透露，此為媽祖有所指示，並告知總院長童敏哲，匾額不適合掛在該處。事後院方擲筊詢問媽祖何處適合，媽祖回應改掛在救護人、車待命的搶救組牆面上才能保庇醫院與病患。

▲童綜合醫院沙鹿院區醫護同仁、病人約30人下跪迎接白沙屯媽祖。（圖／記者許權毅翻攝）