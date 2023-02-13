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社會 社會焦點 保障人權

奧迪併排停車被要求移車　駕駛竟嗆騎士：2400而已我開這種車

記者白珈陽／台中報導

台中市1名駕駛奧迪進口車的男子，日前將車輛於北區中清路併排停放，導致車流受阻，一名男騎士見況氣得猛按喇叭，與奧迪駕駛發生口角，騎士揚言報警，奧迪男卻說「2400而已，我開這種車」，後續騎士將錄下的影片PO網，引發網友討論。轄區警方13日表示，已接獲相關檢舉，將依法開罰。

▲▼ 。（圖／截取自《社會事新聞影音》）

▲一名奧迪車主並排停車，路過騎士揚言報警，男子說「2400而已，我開這種車」。（圖／截取自《社會事新聞影音》）

台中市蘇姓車商表示，從畫面研判，該輛奧迪車主開的應是2016年的奧迪A3 Sportback，新車要價不超過200萬元，現在殘值約為60多萬元。

網路社群《社會事新聞影音》流傳一段影片，內容顯示日期為10日晚間6時許，騎士行經中清路一段時，一輛奧迪轎車併排在外線車道，直接擋住前方去路，造成機車須與汽車爭道，相當危險。

▲▼ 。（圖／截取自《社會事新聞影音》）

▲奧迪車主違規併排，導致其他機車須與汽車爭道。（圖／截取自《社會事新聞影音》）

騎士不斷按鳴喇叭示警，並拿起手機開始錄影，奧迪車主現身後，先是要求騎士關掉手機，還問「這樣有違規嗎？」，讓騎士大為傻眼，直到騎士聲稱要報警，奧迪車主才低聲下氣向騎士道歉，稱只是幫小朋友問東西，但當騎士要求移車時，車主卻不肯，反嗆「2400而已，我開這種車」。

轄區台中市第二警分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，併排停車可分為「臨時停車」與「停車」，按第55條第1項第4款和第56條第2項，分別可處汽車駕駛人300元至600元罰鍰或2400元罰鍰。

警方指出，雙方當事人當下未向警方報案，至11日始接獲本件交通違規檢舉，轎車車主年約40多歲，將檢視相關影像內容，依法告發。

台中市第二分局長楊川表示，違規停車不僅危害交通秩序及安全、影響車流順暢及用路人路權，更常衍生交通事故，呼籲駕駛人切勿貪圖一時方便，隨意停車，否則遭開罰荷包失血事小，影響其他用路人生命安全事大，不可不慎。

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