陳建仁南下雲林斗六棒球場　贈20萬加菜金慰勉經典賽代表隊

▲行政院長陳建仁前往斗六市棒球場慰勉棒球經典賽代表隊，致贈20萬加菜金。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長陳建仁今（13）日南下雲林在教育部長潘文忠、雲林縣長張麗善等陪同下前往斗六市棒球場慰勉「棒球經典賽代表隊」並致贈20萬加菜金由隊長王威晨代表受贈，中華隊也準備全隊簽名球送給陳建仁，總教練林岳平回贈中華隊夾克。

行政院長陳建仁致詞時表示，棒球是我們的國球、棒球跟著我們長大，激勵了台灣。這次棒球世界經典賽能夠在台灣舉行預賽，要特別謝謝蔡其昌副院長，他也是中華職棒大聯盟會長，以及全國棒協一起的努力，我們團結一心就能夠做得很好，有中華職棒以及旅日、旅美職棒球員來組成國家隊，這次能夠團結一致努力向前奮進，我相信能夠得到很好的成績。

▲行政院長陳建仁今日南下雲林在教育部長潘文忠、雲林縣長張麗善等陪同下前往斗六市棒球場慰勉「棒球經典賽代表隊」。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳建仁提到，昨天與外孫說今日要慰勉棒球經典賽代表隊，他們興奮地請阿公幫大家加油，所以希望大家全力以赴，讓國人看到你們的光彩，讓國人以你們為榮、你們是台灣之光，我們中華隊加油！

中華隊領隊蔡其昌致詞表示，與教練團及所有選手非常努力在備戰希望在3月8日經典賽能夠打出好成績、振奮台灣棒壇，讓大家看到我們國家隊的選手每一個人奮力在場上為國家勝利努力。

▲總教練林岳平回贈中華隊夾克予行政院長陳建仁。（圖／記者蔡佩旻攝）