捐款助土耳其「一堆人曬截圖」　她喊做作！網反曝好處：不是炫耀

▲土耳其發生強震。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，極淺層強震帶來大量傷亡。事後有不少民眾都捐款想盡心力，也紛紛在網路上貼出相關截圖，對此，就有網友不解直呼，捐款的出發點當然是好的，但為什麼要截圖分享給大家看？覺得很「假掰」。貼文曝光後，底下網友戰翻了。

女網友在Dcard上，以「土耳其捐款截圖公開，好做作」為題發文表示，最近看到不少好友在網路上分享捐款的截圖，雖知道捐款的心意和出發點是好的，但截圖給大家看，好像是在說自己很棒、有做善事。

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原PO認為，捐款是好事，但默默捐不就好了？發出來很「假掰」，有沒有人跟她想法一樣？

不過貼文曝光後，底下多數網友則認為，「為善為什麼要不欲人知啊？我覺得優越感也是促進人們想要捐款的動力啊！做善事讓我有成就感我就越想做」、「發動態只是想促進大家捐款的動力而已吧，並不是想炫耀自己有捐款」、「我發了以後我身邊朋友都跟著我一起捐耶，讓大家一起做善事不好嗎」、「也許因為分享的這個動作，讓更多人一起參與啊」、「拋磚引玉不行嗎」。

▲土耳其賑災捐款專戶。（圖／衛福部提供）

事實上，台灣發生921強震時，土耳其率先帶搜救隊來台協助，這次土耳其遭遇強震，台灣也立刻派出搜救隊前往協助。此外，衛福部開設「土耳其賑災專案」捐款專戶後，截至10日17時，已接獲4萬3462筆捐款，累計2億7177萬多元，該專戶接受民眾捐款的時間至3月6日止。