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土耳其98人趁亂打劫被逮！　爆警察私刑「逼脫到剩內褲」皮帶狠抽

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）視察地震重災區。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段視察地震重災區，誓言「堅決處置」趁亂打劫者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

土耳其百年強震震垮數千棟房屋，境內已將近3萬人死亡，許多人忙著救災，卻也有人趁亂打劫。土耳其官媒「阿納多盧通訊社」11日援引匿名人士稱，安全部隊至少逮捕了98名洗劫、強盜者。然而，推特上卻流出搶劫犯被捕後，土耳其警察「野蠻地」用警棍和皮帶對他們狠狠抽打的私刑影片。

●以下畫面恐引發不適，觀看前請謹慎斟酌

▲▼網傳土耳其警察暴力毆打在地震災區搶劫的嫌犯。（圖／翻攝自推特@NOELreports、@T2T_News）

▲網傳土耳其警察暴力毆打在地震災區搶劫的嫌犯。（圖／翻攝自推特@NOELreports、@T2T_News，下同）

匿名消息人士向土耳其官媒阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）指出，土耳其安全部隊截至11日，已經逮捕至少98名涉及洗劫受損建築物、搶劫或詐騙災民的嫌犯，並繳獲至少6把手槍、3把步槍、珠寶、銀行卡或現金。南部哈泰省2名冒充救援人員的嫌犯還試圖搶走6輛卡車的食品。該省安塔基亞市一名救援人員表示，大多數搶劫者都有帶刀。伊斯肯德倫市居民則說，當地街頭已部署了軍隊。

推特帳號「@NOELreports」發布一段未經證實的影片，宣稱土耳其地震後有許多人在無政府、沒警察的狀態下，試圖洗劫當地商店，「然後警察逮捕了這些人，用中世紀的方式無情懲罰他們，拿皮帶狠狠抽打。」而影片底下的留言則出現「這些警察野蠻殘暴（barbaric）」、「對付災難後洗劫的野蠻行為，就應該用同樣方式」等評論。

▲▼網傳土耳其警察暴力毆打在地震災區搶劫的嫌犯。（圖／翻攝自推特@NOELreports、@T2T_News）

影片中共有3名男子受到穿著警察外套的男子暴力鞭打，其中2人只穿內褲、1人穿著長褲，但他們都在痛苦哀嚎，懇求警察停止施暴。另一個推特帳號「@T2T_News」則上傳另一段影片，4名男子蜷縮在地上，2名身上有警察標誌的男子持警棍毆打他們，同樣也宣稱是土耳其警察毆打搶劫犯，不過說法尚未獲得證實。

▲▼網傳土耳其警察暴力毆打在地震災區搶劫的嫌犯。（圖／翻攝自推特@NOELreports、@T2T_News）

此前，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）於11日表示，災區省份搶劫事件頻傳，政府將「堅決打擊」搶劫和其他犯罪行為者，並且由於這些省份正處於緊急狀態，將嚴懲任何違法行為。

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