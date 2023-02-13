▲台灣搜救隊預計15日下午3點返台。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部13日表示，由於國人大批愛心物資湧入，駐台北土耳其貿易辦事處提前宣布停止物資募集，而國防部將於今日開始連續3天，協助載運國人愛心物資至桃園機場，以利土耳其航空能在最短的時間內空運物資至土國，此外，今日將安排長榮航空專機，接回台灣國際搜救隊全體130名隊員、5隻搜救犬及救援裝備，去程將載運約20噸物資。

外交部今天說明，中華民國台灣政府為即時協助土耳其政府進行強震後的緊急救災工作，在宣布提供200萬美元賑災援款、派遣台灣國際搜救隊130名隊員進入災區救援並成功救出3位災民、及設立土耳其賑災專戶後，外交部近日來仍持續與國內相關機關、駐台北土耳其貿易辦事處及土國國內政府部門密切協調賑災事宜。

第一，外交部表示，對於國人踴躍捐輸物資，駐台北土耳其貿易辦事處多次公開表達誠摯感謝，因國人大批愛心物資湧入，大幅超過該處與土國國內協調作業及運送能量，該處已宣布提前停止物資募集。為協助該處即時運送國人愛心物資至土國，外交部接獲土國駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）的緊急請求後，即刻與國防部聯繫協調，國防部決定派遣運輸兵群軍用卡車10輛及國軍弟兄30名，自2月13日起連續3日協助載運國人愛心物資至桃園機場，以利土耳其航空能在最短的時間內空運物資至土國。

第二，外交部說明，我國政府繼2月7日以專機方式載運台灣國際搜救隊90名隊員直飛土耳其，與40名先遣隊員會合共同投入救援後，2月13日續安排長榮航空專機啟航前往土耳其伊斯坦堡，接回台灣國際搜救隊全體130名隊員、5隻搜救犬及救援裝備，為妥善運用去程空機，經賑災基金會聯繫我國民間非政府組織另募集約20噸物資，委由長榮專機運送至土國，將交由土國政府指定的境外震災物資接收方--安卡拉省府「安卡拉社會團結及互助基金會」（Ankara Governorship Social Assistance Solidarity Foundation），以協調「土耳其災難緊急應變總署」(AFAD)運往災區。

第三，外交部表示，考量緊急搜救任務已告一段落，經我國駐土耳其代表處與我方搜救隊及土國政府相關單位討論協調，已安排我國搜救隊於當地時間2月12日自災區阿德亞曼省撤出，並於同日晚搭機抵達伊斯坦堡，預計當地時間14日晚間搭乘長榮航空專機，於15日返抵國門。台灣國際搜救隊也將在伊斯坦堡與土國救援組織（AKUT）簽署備忘錄，將此行攜往土耳其的部分救災裝備捐予AKUT，以供該組織未來援救工作運用。我搜救隊自災區撤離搭機至伊斯坦堡，及全隊在伊斯坦堡期間的食宿，外交部全力安排協助。

第四，外交部指出，我國政府及民間在土耳其強震後第一時間，立即表達愛心並持續提供援助 ，土國政府及人民紛表謝意，包含多位政府部門官員及國會議員、前總理達烏特歐魯（Ahmet Davutoğlu）、我國搜救隊所在的阿德亞曼（Adıyaman）省長楚哈達（Mahmut Çuhadar）、負責「台灣雷伊漢勒世界公民中心」 營運管理的雷伊漢勒市（Reyhanlı）市長哈哲歐魯（Mehmet Hacıoğlu）、多位NGO領袖及土國民眾，紛紛向我國駐土耳其代表處及透過媒體向我國表達誠摯謝意。

外交部補充，土耳其「國家通訊社」（Anadolu Agency）等土國主流媒體的報導，均以「台灣」稱呼我國，並將我國國旗與其他67國並列，也頻頻以新聞直播我國搜救隊搜救情形，肯定及感謝我國協助救災，台灣對土國人民的愛心及友誼更進一步深植土國民心。外交部將持續與駐台北土耳其貿易辦事處及土國政府相關單位密切聯繫，就土國災區復原需求，及我國政府民間愛心捐款運用進行討論，並適時對外説明。