小情侶出遊忍不住！脫衣爽戰「門突然開了」被看光　1原因網罵爆

▲原PO和女友激戰到一半，朋友就回房間了。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

和另對情侶出去玩，結果一時忍不住想激戰！一名男網友發文表示，他們兩對情侶一起出去玩，且同住四人房，當時他和女友先回房間，趁著好友還沒回來準備激戰，不料進行到一半，門就被打開了，讓他們覺得既羞恥又尷尬。貼文曝光後，底下網友全罵爆。

男網友在Dcard上，以「被朋友發現跟女友做愛」為題發文，提到他、女友以及另對情侶是很好的朋友，所以日前相約出遊，且同住四人房。當天吃完晚餐，另對情侶想再續攤，而他跟女友則決定先回旅館休息。

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女友回房間洗澡後，穿了內衣走出浴室，讓原PO讀懂暗示。由於擔心另對情侶一下就回房間，所以原PO跳過前戲，衣服脫了就直接進行下一步，不料，兩人才做到一半門就開了。

▲女友只穿內衣。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

這間四人房不大，所以另對情侶一開門就馬上看到床，當時原PO全裸、女友只穿內衣，嚇得兩人停止動作並頻頻道歉。事後，友人雖沒開口提這件事，但原PO和女友都覺得既羞恥又尷尬，也不知道該怎麼面對？

貼文曝光後，底下網友反應一面倒，「真的無法理解就同住四人房了，到底有多癢還是想尋求刺激」、「蠻不尊重人的，誰想住X房啊」、「我真的看傻眼，要打X自己去開雙人房啦！有夠不尊重同房睡的人」、「還蠻雷的欸你們兩個，出去玩想打X就訂兩間房啊」、「這行為很不尊重人、很沒有禮貌、很沒有氣質、很沒有家教」、「好噁心喔！都怕對方會回來不敢脫全部了，明知有風險還故意」。

另也有網友不解直呼，「超沒禮貌，還上來發文是找罵吧」、「原PO到底是故意發文來討罵的，還是真的不懂人情世故、基本道理」。