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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被點名出征艱困選區　羅智強1句話回應鍾沛君

▲▼羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

前台北市議員羅智強10日正式宣布參選北市大安區立委，但作為大安文山區台北市議員的鍾沛君同樣有意爭取提名，並早早喊話羅智強，若他出征艱困選區，她一定會固守大安區。對此，羅智強回應，選舉是要選最強的，為什麼還要去考慮別的因素？

羅智強在《大新聞大爆掛》說，每個人有追求夢想的權力，他不太想要說鍾沛君的說法如何，但說一件簡單的事是，必須進到國會才能展現戰力、培養團隊，自己今天三個子弟兵在全國選舉贏的議員，不就證明他有能力培植新人？

羅智強說，今天要他繼續當志工、繼續失業，去一個選區選輸了也沒關係，反正就他繼續流浪四年，如果覺得這是對他最好的安排，那他也不能說什麼，只是他沒有說他想選所以一定要投給他，但選舉是要選最強的，難道是要選最弱的嗎？為什麼還要去考慮別的因素？而且自己過去選議員，光大安區就拿下23443票。

羅智強2014年卸任總統府副秘書長，時值國民黨基隆市長提名人黃景泰深陷遠雄弊案疑雲，羅智強在臉書設立「基隆台北合併讚專頁」，表示要參選「基隆事長」，2016年則宣布啟動三階段投入台北市長選舉計畫，表示若2017年底臉書粉專按讚數破百萬就參選台北市長，然最後並未達標，羅智強也遵守承諾，放棄參選台北市長，並轉攻大安文山區市議員。

2018年，羅智強在大安文山參選市議員拿下40391票，成為全台北市最高票當選的市議員，其中大安區拿下23443票，為大安設區以來開過最高的票數。

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