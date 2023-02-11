媒體人3字盛讚鍾沛君「這招」　網酸：羅智強走錯一步代價巨大

▲羅智強、鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）



實習記者李密／台北報導

日前台北市議員鍾沛君宣布參選大安區立委，並在臉書向也宣布參選的前台北市議員羅智強喊話，如果羅改出征其他選區，她願公開承諾只做一屆。對此，媒體人朱凱翔轉發鍾沛君貼文，並以「我兄弟」盛讚她的決定。貼文一出，網友紛紛留言表示鍾沛君「這招太猛了」，也有部分人認為羅智強「怯戰」、「當初走錯一步，現在看代價無比巨大。」

鍾沛君9日於臉書發文表示，希望可與羅智強「連袂出擊，並肩作戰」，若羅智強真的扛下大任，出征艱困選區，她一定固守大安區，同時每週都會跨區串連。「當選就職後，每週排一天做強哥志工，既是表示感謝，也是學習，怎麼打贏硬仗。」

鍾沛君也說，若羅智強願意為黨開疆闢土，卻事與願違，而她有幸當選大安區立委，她也願意公開承諾「只做一屆」，2028年就去挑戰羅智強的未竟之功。

隨後，朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」轉發鍾的貼文並寫下「我兄弟」，支持鍾沛君之意不在話下。網友也紛紛留言表示鍾沛君「這招太猛了」，更有網友酸羅智強「怯戰」，「當時羅離開大安文山去桃園，大部分的人也給予祝福，現在卻又要棄桃園選民而去，說真的觀感真的蠻不好，不是戰將該有的作為」、「當初走錯一步，現在看代價無比巨大」。

不過也有網友認為「人不為己天誅地滅」，支持每個人都有選擇在何處參選的自由。