2024藍營派誰出馬？　羅智強：郭台銘、侯友宜抽籤算了

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2024總統人選懸而未定，除了新北市長侯友宜呼聲極高，鴻海集團創辦人郭台銘也被點名是熱門人選。對此，前台北市議員羅智強今（10）日受訪時提到，郭、侯兩個人都非常好，「兩個人抽籤算了」，但希望大家給黨主席朱立倫多點空間，每個人也要放下個人執念、支持者也放下愛恨情仇，只要整合好這次的候選人，國民黨2024這場仗一定會贏。

羅智強今日宣布投入2024大安區立委選舉，會後接受媒體問到2024國民黨總統人選看法，他表示，朱立倫的角色很重要，魚與熊掌不能兼得，但是當家有當家的難處，走路的人不知道挑擔的苦，但是提名規則怎麼制定確實不會讓大家滿意，希望大家給朱立倫多點時間、空間。

羅智強笑說，侯友宜、郭台銘都有各的好，「兩個人抽籤算了」，因為兩人只要整合好，國民黨在2024這場選舉輪替的可能性就會非常大，但是要整合好並告訴支持者國民黨的想法。

羅智強稱讚，郭侯他都非常佩服，他們有理想、有抱負、有亮點，但要記住「你們都沒有政黨輪替來的重要」，不管最後國民黨派誰出來，大家要記得，台灣民主已經崩壞、兩岸關係極為惡化，大家給當家朱立倫多點空間，放下個人執念、支持者也要放下愛恨情仇，等朱立倫整合好這次候選人，這場仗就一定會贏。

