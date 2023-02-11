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羅智強若改選這區立委　沈富雄：將成全國級英雄

▲▼羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者李密／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強宣布參選大安區立委，台北市議員鍾沛君向羅智強下戰帖，承諾若羅出征艱困選區，她一定會固守大安區，「只做一屆立委」。對此，前民進黨立委沈富雄10日表示，如果羅智強去選大同區，贏了就會成為全國級的英雄。

沈富雄10日在節目《少康戰情室》中表示，羅智強去選大安區有些大材小用，如果鍾沛君、羅智強將來在立委初選，羅智強輸了也沒關係，國民黨就徵召羅智強到大同區去選，「小強選大同，贏了是英雄。」

如果羅智強輸了，鍾沛君當一屆立委就好，下次換鍾去大同選，羅智強回大安區。沈富雄指出，國民黨台北市黨部主委也說要有一種全國性、有動能的人帶動大同選情。若一帶動，全國響應就不得了，再去輔選一下，大同一定贏。羅若能贏大同區，就是全國級的英雄。

不過，前立委林郁方分析，選區的特性決定一切，台北市最藍的第一個是文山區、第二個就是大安區。民進黨曾經提名不錯的人但選不上，而對藍軍來說，最難選的兩個區，一個是大同、一個是萬華。情勢很好的時候可以贏，例如萬華，而大同又更難。不過，「再會打仗的人也想打勝仗，」要羅智強去選大同，有點違反人性。

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