戰將變「沾醬」？盤點羅智強「選舉血淚史」　5度參選「未遂」

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）



實習記者李密／台北報導

前台北市議員羅智強戰鬥力十足，被認為是國民黨的戰將，他日前正式宣布參選北市大安區立委，但因過去曾遷戶籍至桃園爭取桃園市長提名，也宣布過要參選總統與台北市長等，不過最後都不了了之，遭部分人士以「沾醬」戲稱。《ETtoday新聞雲》特別整理羅智強過去的「宣布參選史」，供讀者參考。

羅智強在10日記者會中表示，1995年他考上公務員來台北工作，基隆台北通勤半年後，為了節省通勤時間，他搬到台北的第一個落腳處，就是大安區，此後有20多年的時間，他都住在大安文山，大安區是他的家，人生有一半的時間住在這，當然要選大安區。

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）



回顧羅智強參選史，最初於1998年以無黨籍身分參選高雄市議員不幸敗北。2014年卸任總統府副秘書長，時值國民黨基隆市長提名人黃景泰深陷遠雄弊案疑雲，羅智強在臉書設立「基隆台北合併讚專頁」，表示要參選「基隆事長」而非「基隆市長」，力推基隆台北合併，後遭當時的台北市長參選人柯文哲嗆「是哪個混蛋講出來的」。

繼基隆、台北合併議題不了了之，2016年羅智強東山再起，宣布啟動三階段投入台北市長選舉計畫，表示若2017年底臉書粉專按讚數破百萬就參選台北市長，然最後並未達標，羅智強也遵守承諾，放棄參選台北市長，並轉攻大安文山區市議員。

2018年，羅智強在大安文山參選市議員拿下40391票，成為全台北市最高票當選的市議員，其中大安區拿下23443票，為大安設區以來開過最高的票數。羅智強昨也在記者會中感性表示大安、文山的市民給他莫大肯定，讓他走出人生低谷。

▲羅智強2018選舉期間剃光頭，以最高票之姿當選北市議員。（資料照／羅智強競選辦公室提供）



成為2018台北市最高票當選的市議員後，羅智強隨即在臉書發文表示將以「四階段」參選總統：「六都感恩街講再思考」、「力拚30萬Line＠粉絲」、「尋找國民黨最強棒」、「贏回中華民國總統」，不過當時時任高雄市長的韓國瑜「韓流」風潮正盛，羅未成功參選。

不過在2020年時，羅智強宣布2022將參選台北市長，兌現先前粉專破百萬讚的諾言。然而2022國民黨提名時任立委蔣萬安，羅智強參選台北市長的希望再次落空。

▲2022年4月羅智強辭去北市議員。（資料照／記者黃國霖攝）



2022年4月，羅智強繼宣布辭去國民黨副秘書長後，又再辭去任期未滿的北市議員，全力爭取國民黨桃園市長提名，而為展現決心，更將戶籍遷到桃園龜山區。不過國民黨希望羅智強能征戰艱困選區的高雄市，但在與黨主席朱立倫的溝通中，羅表達沒有意願，而當時台北市議員徐巧芯爆料，朱立倫在3小時的懇談電話中撂狠話，稱就算羅智強民調再高都不會提名他，準備跟他「魚死網破」，借以逼退他參選桃園市長。而最後國民黨主席朱立倫則是徵召前行政院長張善政參選桃園市長

儘管在爭取黨內提名市長方面屢戰屢敗，羅智強仍不死心，2022年9月在臉書再次投下震撼彈，宣布「鄭重考慮參選總統」，並且到海外巡迴演講。

然而2023年1月15日，羅智強又再出奇招，在臉書宣布決定參選立委，不過在哪個選區還沒決定。至於去年底宣布「考慮參選總統」，他說依然是人生目標，只不過不是這一屆。2月10日他終於宣布重回藍軍大本營的大安區參選立委，並且強調， 這一次是志在必得。