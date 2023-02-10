《露西》監製來台場勘　蔣萬安預告：新電影讓台北再登國際影壇

▲電影《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）9日偕同電影人到訪台北市府。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安，下同）

記者詹宜庭／台北報導

電影《露西》在台北101、晶華酒店等著名地標取景，讓台北登上了歐美的商業電影院。台北市長蔣萬安10日宣布，電影《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）9日偕同導演奧立維爾米加頓（Olivier Megaton）、編劇喬治黃（George HUANG）等人到訪台北市府，預告今年春季將到台北拍攝新電影，讓台北再度登上國際影壇。

蔣萬安今日透過臉書發文表示，法國導演盧貝松（Luc Besson）2013年與女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）合作，拍攝好萊塢電影《露西》（Lucy），劇中有部分場景選在台北市區拍攝，掀起全球媒體對於台北的關注。當時法國知名導演盧貝松也承諾會再訪台灣拍攝作品。

蔣萬安透露，如今十年之約兌現，電影《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）偕同導演奧立維爾米加頓（Olivier Megaton）、編劇喬治黃（George HUANG）等電影人到訪台北市府，預告今年春季將到台北拍攝新電影，帶來以台北為藍圖的新劇本，片名則直接取名為《周末在台北》。

「台北將再度登上國際影壇！」蔣萬安強調，市民再熟悉不過的街景將躍上大銀幕，從西門町、中山堂、北藝中心、關渡田園，到市中心的大巨蛋、台北流行音樂中心、台北市政府、市議會等，都會是拍攝的重要景點。

蔣萬安補充，他昨日也與監製維吉妮貝松等人一同前往市府頂樓天台勘景，並承諾給予劇組必要的協助，強調在籌備過程中，台北市政府與台北市電影委員會都會全力支持。

蔣萬安指出，台灣影視產業超過九成集中在大台北地區，是影視出產量最大的地方，對於昨天的見面機會他表達誠摯感謝，未來他將推動產業科技化與國際化，培養更多影視科技人才，邀請更多世界級的團隊來到台北，攜手開拓影視產業。