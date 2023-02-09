這次站C位！柯文哲賞燈「蔣萬安親接待」　粉絲喊：你不放棄我們就不放棄

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的前台北市長柯文哲9日晚間參觀台灣燈會，並且帶著一大票柯市府團隊成員到場；而現任台北市長蔣萬安也親自接待，並贈送「祥運台北」陶瓷盤。只見現場滿滿柯粉，還有人大喊「你不放棄，我們就不放棄」等言論，且今日也站在正中間，洗刷「站邊邊」爭議，柯文哲僅表示，自己比較關心將東區商圈拉起來。

▲台北市長蔣萬安親自歡迎前市長柯文哲、夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲9日晚間7時30分觀賞台灣燈會，除了妻子陳佩琪陪同外，還有民眾黨立委邱臣遠、台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及一大群前市府團隊成員，包括前發言人陳智菡、前觀傳局長劉奕霆、前文化局長李麗珠、前社會局長周榆修，陣仗龐大。

而柯文哲也一如往常7時30分準時到場，並且在現場等待蔣萬安，但卻沒看到原訂要出席的前台北市副市長黃珊珊；約莫7時35分左右，蔣萬安率副市長林奕華一同到場，並且贈送「祥運台北」陶瓷盤、城隍廟小桐木茶禮盒等禮品給柯文哲，並於媒體聯訪結束後離開。

據了解，蔣萬安今日晚間特別排開行程，特地陪同柯文哲並致贈禮品，蔣萬安表示，今天很開心、高興看到柯文哲帶著陳佩琪、民眾黨團隊參加台灣燈會，非常謝謝柯文哲率領的團隊，從去年開始籌備規劃、設計準備燈會，讓此次燈會非常圓滿順利，而自己為後續接手的人，會確保這兩週燈會期間的人流規劃、車潮動線，讓民眾都能順利享受燈會。

關於黃珊珊本人臨時未到場，柯文哲則解釋道，是因為黃珊珊昨天騎腳踏車，結果手扭傷了。另外關於今日終於站在中間的心情，以及有大群粉絲早早到場等候？柯文哲則說，自己比較關心當時將燈會選址在東區，希望人流代表金流，將東區商圈拉起來，「我很關心這兩週整個東區商圈狀況，希望能一次拉起來，長尾效應撐久一點，有效活絡整個東區。

至於外界有人形容柯文哲是燈會「生父」、蔣萬安為「繼父」？柯文哲僅認為，這種無聊題目不要回答；蔣萬安則說，其實他們就是接力賽，謝謝柯市府團隊當時願意接下舉辦台灣燈會的機會，並將此任務完成，「我們就把它負責執行好，共同目標將燈會辦好」。

另外，關於鴻海集團創辦人郭台銘起心動念選2024，雙方是否已見過面？柯文哲回應，「還沒，等我白沙屯回來後再去找他。」但被問及是否認為郭台銘有勝算時，柯文哲僅稱「不曉得」。

而當柯文哲一行人參觀燈會時，只見現場滿滿柯文哲粉絲，還有人大喊「你不放棄，我們就不放棄」等言論；由於周遭維安、媒體與人潮太多，所以原本要負責帶柯文哲導覽的台北市副市長林奕華完全擠不進去，只好默默走在整個隊伍最後方，畫面相當混亂與詭異。

▼台北市副市長林奕華。（圖／記者袁茵攝）