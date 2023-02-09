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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

這次站C位！柯文哲賞燈「蔣萬安親接待」　粉絲喊：你不放棄我們就不放棄

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的前台北市長柯文哲9日晚間參觀台灣燈會，並且帶著一大票柯市府團隊成員到場；而現任台北市長蔣萬安也親自接待，並贈送「祥運台北」陶瓷盤。只見現場滿滿柯粉，還有人大喊「你不放棄，我們就不放棄」等言論，且今日也站在正中間，洗刷「站邊邊」爭議，柯文哲僅表示，自己比較關心將東區商圈拉起來。

▲▼台北市長蔣萬安親自歡迎柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安親自歡迎前市長柯文哲、夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲9日晚間7時30分觀賞台灣燈會，除了妻子陳佩琪陪同外，還有民眾黨立委邱臣遠、台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及一大群前市府團隊成員，包括前發言人陳智菡、前觀傳局長劉奕霆、前文化局長李麗珠、前社會局長周榆修，陣仗龐大。

▲▼台北市長蔣萬安親自歡迎柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

而柯文哲也一如往常7時30分準時到場，並且在現場等待蔣萬安，但卻沒看到原訂要出席的前台北市副市長黃珊珊；約莫7時35分左右，蔣萬安率副市長林奕華一同到場，並且贈送「祥運台北」陶瓷盤、城隍廟小桐木茶禮盒等禮品給柯文哲，並於媒體聯訪結束後離開。

據了解，蔣萬安今日晚間特別排開行程，特地陪同柯文哲並致贈禮品，蔣萬安表示，今天很開心、高興看到柯文哲帶著陳佩琪、民眾黨團隊參加台灣燈會，非常謝謝柯文哲率領的團隊，從去年開始籌備規劃、設計準備燈會，讓此次燈會非常圓滿順利，而自己為後續接手的人，會確保這兩週燈會期間的人流規劃、車潮動線，讓民眾都能順利享受燈會。

▲▼台北市長蔣萬安親自歡迎柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

關於黃珊珊本人臨時未到場，柯文哲則解釋道，是因為黃珊珊昨天騎腳踏車，結果手扭傷了。另外關於今日終於站在中間的心情，以及有大群粉絲早早到場等候？柯文哲則說，自己比較關心當時將燈會選址在東區，希望人流代表金流，將東區商圈拉起來，「我很關心這兩週整個東區商圈狀況，希望能一次拉起來，長尾效應撐久一點，有效活絡整個東區。

至於外界有人形容柯文哲是燈會「生父」、蔣萬安為「繼父」？柯文哲僅認為，這種無聊題目不要回答；蔣萬安則說，其實他們就是接力賽，謝謝柯市府團隊當時願意接下舉辦台灣燈會的機會，並將此任務完成，「我們就把它負責執行好，共同目標將燈會辦好」。

▲▼台北市長蔣萬安親自歡迎柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

另外，關於鴻海集團創辦人郭台銘起心動念選2024，雙方是否已見過面？柯文哲回應，「還沒，等我白沙屯回來後再去找他。」但被問及是否認為郭台銘有勝算時，柯文哲僅稱「不曉得」。

而當柯文哲一行人參觀燈會時，只見現場滿滿柯文哲粉絲，還有人大喊「你不放棄，我們就不放棄」等言論；由於周遭維安、媒體與人潮太多，所以原本要負責帶柯文哲導覽的台北市副市長林奕華完全擠不進去，只好默默走在整個隊伍最後方，畫面相當混亂與詭異。

▼台北市副市長林奕華。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市副市長林奕華。（圖／記者袁茵攝）

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