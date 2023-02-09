換妻？蔣萬安感謝柯文哲賞燈會　臉書誤把陳佩琪Tag成演員陳珮騏

▲台北市長蔣萬安臉書誤將前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，TAG成演員陳珮騏。（圖／翻攝自蔣萬安臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的前台北市長柯文哲9日晚間參觀台灣燈會，並且帶著妻子陳佩琪、柯市府團隊成員到場；而現任台北市長蔣萬安也親自接待，並贈送「祥運台北」陶瓷盤，現場氣氛融洽。但只見整場活動結束後，蔣萬安於臉書發文提及柯文哲，卻將柯妻陳佩琪TAG成明星，約莫10分鐘後才緊急刪文重發。

柯文哲9日晚間7時30分觀賞台灣燈會，除了妻子陳佩琪陪同外，還有民眾黨立委邱臣遠、台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及一大群前市府團隊成員，包括前發言人陳智菡、前觀傳局長劉奕霆、前文化局長李麗珠、前社會局長周榆修，陣仗龐大。

而柯文哲也一如往常7時30分準時到場，並且在現場等待蔣萬安，但卻沒看到原訂要出席的前台北市副市長黃珊珊；約莫7時35分左右，蔣萬安率副市長林奕華一同到場，並且贈送「祥運台北」陶瓷盤、城隍廟小桐木茶禮盒等禮品給柯文哲，並於媒體聯訪結束後離開。

▲柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

但活動結束後，蔣萬安於晚間10時30分在臉書上發文感謝柯文哲，內容提及「非常歡迎柯文哲和陳珮騏（應為陳佩琪）醫師帶著前市府團隊成員一起來欣賞台灣燈會！」不過這個「陳珮騏」並非柯文哲真正妻子、聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任陳佩琪，而是女演員陳珮騏。

不僅如此，蔣萬安臉書社群於10分鐘後發現錯誤，第一時間把TAG陳珮騏變成hashtag「#陳珮騏」，可是人名還是錯誤，最終緊急刪除整篇文章，第二次發布文章才TAG到真正的柯妻陳佩琪。

▼只見蔣萬安社群第一時間修改仍錯誤，仍為演員陳珮騏。（圖／翻攝自蔣萬安臉書粉專）