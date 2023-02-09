洗刷「站位邊緣」爭議？柯文哲今晚大陣仗賞燈會　蔣萬安確定親自接待

▲台北市長蔣萬安出席2023士林官邸鬱金香展。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

任內籌備台灣燈會的前台北市長柯文哲，近期不斷透過拍攝影片、發臉書與IG等社群媒體行銷，9日晚上將與前台北市副市長黃珊珊等人親自參加燈會；台北市長蔣萬安8日表達若時間許可願陪同，而9日則明確表示，自己將會親自接見柯文哲。

根據民眾黨規劃，身為黨主席的柯文哲將與妻子陳佩琪、立委邱臣遠、台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪等人出席燈會，不僅如此，前柯市府團隊成員包括黃珊珊、前發言人陳智菡、前觀傳局長劉奕霆、前文化局長李麗珠、前社會局長周榆修等人皆要到場，陣仗龐大。

而民眾黨也早早排定好行程路線規劃，要欣賞歡樂派對燈區、市府燈光投影秀、科技創新燈區，還有主燈燈光投影秀、源展區；預計晚間7時30分先進行媒體聯訪後，步行展開一系列行程。

據了解，蔣市府已允諾派府級長官陪同柯文哲出席，但遲至8日晚間皆未向民眾黨告知相關人選，而蔣萬安8日上午被問及此事時，僅說要看一下自己明天的行程與時間，「如果可以，當然很願意一起來看燈會。」

而蔣萬安9日上午出席2023士林官邸鬱金香展，會前被媒體追問有關今晚將親自接待柯文哲一事，蔣萬安表示，只要是有客人來，特別是身為前市長的柯文哲，他身為主辦方當然要親自接待，「這是很自然的事情。」

至於柯文哲找來前首長李麗珠、周榆修等人到場，是否有前後市府團隊較勁意味？蔣萬安笑答，「不會啦！我們都非常歡迎。」這終究是柯市府團隊在2022年就規劃安排準備的事，其實都非常感謝，就接續把燈會辦好，希望越多人來越好。