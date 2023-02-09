　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洗刷「站位邊緣」爭議？柯文哲今晚大陣仗賞燈會　蔣萬安確定親自接待

▲▼台北市長蔣萬安出席2023士林官邸鬱金香展。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席2023士林官邸鬱金香展。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

任內籌備台灣燈會的前台北市長柯文哲，近期不斷透過拍攝影片、發臉書與IG等社群媒體行銷，9日晚上將與前台北市副市長黃珊珊等人親自參加燈會；台北市長蔣萬安8日表達若時間許可願陪同，而9日則明確表示，自己將會親自接見柯文哲。

根據民眾黨規劃，身為黨主席的柯文哲將與妻子陳佩琪、立委邱臣遠、台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪等人出席燈會，不僅如此，前柯市府團隊成員包括黃珊珊、前發言人陳智菡、前觀傳局長劉奕霆、前文化局長李麗珠、前社會局長周榆修等人皆要到場，陣仗龐大。

而民眾黨也早早排定好行程路線規劃，要欣賞歡樂派對燈區、市府燈光投影秀、科技創新燈區，還有主燈燈光投影秀、源展區；預計晚間7時30分先進行媒體聯訪後，步行展開一系列行程。

據了解，蔣市府已允諾派府級長官陪同柯文哲出席，但遲至8日晚間皆未向民眾黨告知相關人選，而蔣萬安8日上午被問及此事時，僅說要看一下自己明天的行程與時間，「如果可以，當然很願意一起來看燈會。」

而蔣萬安9日上午出席2023士林官邸鬱金香展，會前被媒體追問有關今晚將親自接待柯文哲一事，蔣萬安表示，只要是有客人來，特別是身為前市長的柯文哲，他身為主辦方當然要親自接待，「這是很自然的事情。」

至於柯文哲找來前首長李麗珠、周榆修等人到場，是否有前後市府團隊較勁意味？蔣萬安笑答，「不會啦！我們都非常歡迎。」這終究是柯市府團隊在2022年就規劃安排準備的事，其實都非常感謝，就接續把燈會辦好，希望越多人來越好。

ET快訊
快訊／蔡英文、賴清德捐1個月所得　助土耳其重建家園
快訊／台中港多車撞一團！　貨車駕駛卡車內
無人繼承！　120年老店宣布收攤
快訊／賴清德曝秘辛　潘孟安被託付2職務「為了幫我沒入閣」
奇蹟！搜救隊狂挖廢墟「一次救出16嬰」　總統急派專機接人
快訊／男陳屍碧潭橋下！民眾驚嚇報警　衣物遺留岸邊身分待查
「同舟2.0」替郭董黨籍解套　國民黨團將有公開透明機制
午陪情婦、晚嫖娼！　大陸教育局長「大量爆料湧出」
勾人夫滾床！　小三傳淫訊息「猜拳決定誰在上面」
活埋70小時奇蹟存活！　土耳其7歲童瓦礫堆中獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文、賴清德分別捐1個月所得　助土耳其重建家園

郭台銘在等國民黨初選辦法　藍委：不排除同舟計畫2.0

將祭「辦法」替郭台銘回黨參選解套？　朱立倫：3月後再討論

土耳其強震逾1.5萬人死亡！　陳建仁、鄭文燦宣布捐1個月薪水

快訊／賴清德曝秘辛　潘孟安被託付2職務「為了幫我沒入閣」

藍高層訪陸惹議！藍營嗆綠酸葡萄　他曝夏立言列管身份：當然要檢驗

洗刷「站位邊緣」爭議？柯文哲今晚大陣仗賞燈會　蔣萬安確定親自接待

盼政院盡快核定捷運動工　盧秀燕讚陳建仁有2大強項特質

聯合國搜救隊網站首列台灣　林佳龍：災後50小時救出1名受困者

2024郭台銘「敲碗國民黨辦法 」　朱立倫：歡迎非綠朋友加入

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

快訊／蔡英文、賴清德分別捐1個月所得　助土耳其重建家園

郭台銘在等國民黨初選辦法　藍委：不排除同舟計畫2.0

將祭「辦法」替郭台銘回黨參選解套？　朱立倫：3月後再討論

土耳其強震逾1.5萬人死亡！　陳建仁、鄭文燦宣布捐1個月薪水

快訊／賴清德曝秘辛　潘孟安被託付2職務「為了幫我沒入閣」

藍高層訪陸惹議！藍營嗆綠酸葡萄　他曝夏立言列管身份：當然要檢驗

洗刷「站位邊緣」爭議？柯文哲今晚大陣仗賞燈會　蔣萬安確定親自接待

盼政院盡快核定捷運動工　盧秀燕讚陳建仁有2大強項特質

聯合國搜救隊網站首列台灣　林佳龍：災後50小時救出1名受困者

2024郭台銘「敲碗國民黨辦法 」　朱立倫：歡迎非綠朋友加入

35人排球校隊「飯店崩垮被活埋」！赴南部參賽遇強震　已2師罹難

男星回土耳其遇強震「遭活埋失聯72hrs」！妹妹悲慟證實　搶救現況曝　

快訊／蔡英文、賴清德分別捐1個月所得　助土耳其重建家園

「剁1指抵100萬」　黑幫討債跟梢…被害人不敢就醫直衝警局

300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

快訊／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛卡車內　警消搶救中

吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

本世紀最致命地震！土耳其遇3問題　專家揪「鬆餅式坍塌」恐怖後果

夫急送臨盆妻就醫　求助南警即刻開道順產母子平安

中央將宣布第二階段口罩鬆綁　張善政：樂觀其成

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

政治熱門新聞

幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全退關回家

郭台銘參選有3前提　回國民黨2關難過

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

賴清德曝秘辛：潘孟安曾被託付2職務

夏立言率團訪陸　陸委會：應維護台灣尊嚴

王世堅斷言「陳建仁不會選總統」　稱「德美配」最強但有1變數

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正在評估

藍可祭「同舟2.0」替郭董黨籍解套？　國民黨團：將有公開透明機制

妻抗癌7年去年選前離世　張斯綱哀憶：在終點站等我們會合

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

郭台銘披藍袍戰2024？稱等回黨「辦法」　國民黨回應了

土耳其專戶湧千萬善款！賑災轉帳免手續費回朔到「這一天」

從土耳其大地震看台灣　朱立倫批政府：危老都更太牛步

快訊／國安會官員確定對海關態度不當　總統府大怒「火速拔官」

更多熱門

相關新聞

少年撂人痛扁砸車　警霸氣喊：都給我坐下來！

少年撂人痛扁砸車　警霸氣喊：都給我坐下來！

北市中山區林森北路巷弄內，2名男子在酒吧商討債務，雙方一言不合發生衝突，追討債務的男子一方有10多人在場助陣，其中4人動手毆打欠債男子，最後警方到場壓制要求現場人等坐下，訊後將動手4人帶回派出所偵訊，另外欠債的男子除了被徒手毆打之外，連汽車也被對方砸毀。

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

蔣萬安捐出1個月薪水　助土國度過難關

蔣萬安捐出1個月薪水　助土國度過難關

全聯燈區點亮Pray for Türkiye

全聯燈區點亮Pray for Türkiye

柯站邊邊爭議　戴錫欽點名觀傳局長

柯站邊邊爭議　戴錫欽點名觀傳局長

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲蔣萬安台灣燈會

讀者迴響

熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

周杰倫深夜彈琴被說擾鄰！　「跩回1句」網瘋朝聖

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面