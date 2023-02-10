蔣萬安臉書竟幫柯文哲換妻　北市府：第一時間已修正

▲台北市長蔣萬安臉書誤將前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，TAG成演員陳珮騏。（圖／翻攝自蔣萬安臉書粉專）



記者陳家祥／台北報導

前台北市長柯文哲9日晚間參觀台灣燈會，並且帶著妻子陳佩琪、前柯市府團隊成員到場，而現任台北市長蔣萬安也親自接待。但沒想到，活動結束後蔣萬安於臉書發文，竟將柯文哲妻子陳佩琪TAG成演員陳珮騏。對此，台北市政府發言人羅旺哲說，昨天第一時間小編已修正，未來也會提醒內部處理發文時，務必謹慎。

▲台北市長蔣萬安親自歡迎柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲9日晚間7時30分觀賞台灣燈會，除了妻子陳佩琪陪同外，還有民眾黨立委邱臣遠、台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及一大群前市府團隊成員，包括前發言人陳智菡、前觀傳局長劉奕霆、前文化局長李麗珠、前社會局長周榆修，陣仗龐大。

柯文哲7時30分準時到場，並且在現場等待蔣萬安，約莫7時35分左右，蔣萬安率副市長林奕華一同到場，並且贈送「祥運台北」陶瓷盤、城隍廟小桐木茶禮盒等禮品給柯文哲，並於媒體聯訪結束後離開。

活動結束後，蔣萬安於晚間10時30分在臉書上發文感謝柯文哲，內容提及「非常歡迎柯文哲和陳珮騏（應為陳佩琪）醫師帶著前市府團隊成員一起來欣賞台灣燈會！」不過這個「陳珮騏」並非柯文哲真正妻子、聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任陳佩琪，而是女演員陳珮騏。

不僅如此，蔣萬安臉書社群於10分鐘後發現錯誤，第一時間把TAG陳珮騏變成hashtag「#陳珮騏」，可是人名還是錯誤，最終緊急刪除整篇文章，第二次發布文章才TAG到真正的柯妻陳佩琪。